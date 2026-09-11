Lepo je videti starog Musijalu: Hoću da se opet radujem i uživam u fudbalu

Nešto manje od tri nedelje je prošlo otkako se Džamal Musijala po drugi put u kratkom vremenskom periodu srušio na teren. Bilo je zabrinjavajuće, može se reći i zastrašujuće jer se tako mlad igrač dva puta srušio na teren ni iz čega, zbog čega ga je čak i Oliver Kan savetovao da se povuče na neko vreme i pauzira od fudbala. Uveravao je nemački reprezentativac da je sve u redu sa njim, znali su to i u Minhenu, pošto Bajern nije tražio zamenu i naglasio je više puta da Džamalova karijera nije ugrožena i to je tako prihvaćeno. Ne bi se Bavarci uopšte šalili sa tim stvarima.

Vratio se Musijala u startnu postavu minhenskog velikana, prvi put ove sezone je bio među 11 koji su istrčali na teren i odmah je postigao gol. Pogodio je za vođstvo protiv Bodea i kada ga je Vensan Kompani kasnije izveo iz igre, nasmejan je ofanzivac potrčao u zagrljaj šefu stručnog štaba.

"Ja, 75.000 ljudi ovde i verovatno još mnogo njih ispred televizora radovali smo se tom trenutku", kaže belgijski trener posle meča.