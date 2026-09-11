Lepo je videti starog Musijalu: Hoću da se opet radujem i uživam u fudbalu
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 01:39
Posle nemilih scena sa pripremnih utakmica, sada je sve u redu sa nemačkim reprezentativcem
Nešto manje od tri nedelje je prošlo otkako se Džamal Musijala po drugi put u kratkom vremenskom periodu srušio na teren. Bilo je zabrinjavajuće, može se reći i zastrašujuće jer se tako mlad igrač dva puta srušio na teren ni iz čega, zbog čega ga je čak i Oliver Kan savetovao da se povuče na neko vreme i pauzira od fudbala. Uveravao je nemački reprezentativac da je sve u redu sa njim, znali su to i u Minhenu, pošto Bajern nije tražio zamenu i naglasio je više puta da Džamalova karijera nije ugrožena i to je tako prihvaćeno. Ne bi se Bavarci uopšte šalili sa tim stvarima.
Vratio se Musijala u startnu postavu minhenskog velikana, prvi put ove sezone je bio među 11 koji su istrčali na teren i odmah je postigao gol. Pogodio je za vođstvo protiv Bodea i kada ga je Vensan Kompani kasnije izveo iz igre, nasmejan je ofanzivac potrčao u zagrljaj šefu stručnog štaba.
"Ja, 75.000 ljudi ovde i verovatno još mnogo njih ispred televizora radovali smo se tom trenutku", kaže belgijski trener posle meča.
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Najvažnije je da je zdravstveno sve u redu sa Musijalom, koji je bio presrećan posle utakmice. Nije još na 100 odsto, nedostaje mu kondicije, kako se to kaže – utakmica u nogama, što se i moglo videti ko je gledao utakmicu u Minhenu. Polako, ide se sada malo po malo.
"Idem korak po korak. Hoću da se vratim na stari nivo, da sam lagan na terenu, da imam taj osećaj lagodnosti, da se radujem i da uživam u fudbalu. Podrška svih u klubu, trenera i saigrača, sve mi je to mnogo pomoglo", rekao je za "DAZN".
Ne zna ni sam na koliko je sada procenata svojih mogućnosti.
"Teško je reći koliko je to sada i gde sam trenutno. Međutim, osećaj koji sam danas imao je isti onaj koji neko vreme nisam".
Dao je gol za samopouzdanje, to je najvažnije za njega, mada Kompani nije iznenađen.
"Znali smo da će doći ovaj trenutak i da će opet biti onaj stari. Ne može to da se objasni, jednostavno mora da se desi. Za Džamala je to, naravno, sjajno. Nama je uvek bilo najvažnije ono što pruža na terenu i nadam se da će i u javnosti fokus sada ponovo biti na njegovim partijama", jasan je trener Bajerna.
Sada Kompani ima i slatke muke na poziciji "desetke". Na raspolaganju su mu još Ismael Saibari, Lenart Karl, vraća se uskoro i Serž Gnabri, a i Olise voli da igra često u centrali.
Biće zanimljivo videti kome će Kompani u nedelju, na gostovanju novajliji Elversbergu, poveriti mesto u startnoj postavi.