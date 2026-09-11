Neće Aleks Len daleko: Ostaje u Španiji i Evroligi
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 00:12
Baskonija zainteresovana da u svoje redove dovede iskusnog Ukrajinca
Došao je 213 centimetara visoki Ukrajinac Aleks Len kao ispomoć u madridski Real, da izgura sezonu kao drugi ili treći centar u redovima španskog velikana, ali nije se baš naigrao kod Serđa Skariola, pa i po odlasku čuvenog stručnjaka ga ne planiraju u glavnom gradu Španije. Međutim, izgleda da se brzo snašao nekadašnji peti pik NBA drafta 2013. godine, pošto ostaje i u Evroligi i u Španiji.
Kako prenosi tamošnji list "El Correo", Baskonija je zainteresovana za usluge Aleksa Lena. Htela bi Baskonija u svojim redovima 33-godišnju peticu i već su ga kontaktirali. Pregovori su započeli jer je velika želja trenera Paola Galbijatija, koji hoće da ga ubedi da ostane u Španiji i potpiše za njihovu ekipu.
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Nedostaje Baskoniji centar, sezona samo što nije počela, a oni su na petici trenutno samo sa iskusnim Kenetom Faridom. Hoće Galbijati da upari nekadašnje NBA košarkaške i sa njima napravi nešto malo drugačije u Evroligi i domaćem prvenstvu, pa zato Aleksa Lena vidi kao najbolju opciju trenutno na tržištu. Dugo su čekali u Baskoniji da dovedu još jednog centra je sezona počinje za manje od dve nedelje, pa više ni nema slobodnih igrača koji mogu da budu dobar potpis. Osim eto Ukrajinca, koji je i dalje slobodan igrač.
Muče ga i povrede u ovom delu karijere. Pred kraj sezone je bio povređen, nije igrao u plej-ofu španskog šampionata i na Fajnal-foru, dok je ukupno odigrao 44 meča prošle sezone za Madriđane.
U Evroligi je upisao 23 nastupa, od čega tri kao starter i igrao je oko devet minuta u proseku. Beležio je tri poena i dva skoka po meču.