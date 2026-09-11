Neće Aleks Len daleko: Ostaje u Španiji i Evroligi

Nedostaje Baskoniji centar, sezona samo što nije počela, a oni su na petici trenutno samo sa iskusnim Kenetom Faridom. Hoće Galbijati da upari nekadašnje NBA košarkaške i sa njima napravi nešto malo drugačije u Evroligi i domaćem prvenstvu, pa zato Aleksa Lena vidi kao najbolju opciju trenutno na tržištu. Dugo su čekali u Baskoniji da dovedu još jednog centra je sezona počinje za manje od dve nedelje, pa više ni nema slobodnih igrača koji mogu da budu dobar potpis. Osim eto Ukrajinca, koji je i dalje slobodan igrač.

Muče ga i povrede u ovom delu karijere. Pred kraj sezone je bio povređen, nije igrao u plej-ofu španskog šampionata i na Fajnal-foru, dok je ukupno odigrao 44 meča prošle sezone za Madriđane.

U Evroligi je upisao 23 nastupa, od čega tri kao starter i igrao je oko devet minuta u proseku. Beležio je tri poena i dva skoka po meču.