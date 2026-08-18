Završeno: Jovan Milošević na Friuliju za 8.000.000 evra i 10 odsto

Udineze je ozbiljno pokvarilo posao Bragi, koja je takođe bila spremna da izdvoji pomenutu sumu novca, ali se nisu pominjali procenti. Ipak, odlazak u Italiju sigurno je predstavljao veći izazov za samog igrača.

Da je posao priveden kraju, nedavno je potvrdio i novinar španske Marke, Mateo Moreto.

Štutgart je Miloševića doveo još na leto 2023. godine kao velikog talenta Vojvodine, ali na Mercedes Benz Areni nije dobio adekvatnu priliku svih ovih godina, mada su Švabe na kraju uspele da profitiraju na njegovom transferu.

Mladi napadač je fudbalski eksplodirao u Partizanu, gde je proveo godinu dana, počevši od januara 2025. godine. U Humskoj je postigao 19 golova, uz pet asistencija na 30 utakmica, ali crno-beli nisu imali sredstava da ga zadrže u svojim redovima.

Nudili su produžetak pozajmice, uz otkup od 5.000.000 evra, ali su Nemci tražili duplo više novca. Na kraju je pozajmljen Verderu, gde je na 13 mečeva dao tri gola.

Od početka leta je bilo jasno da će Milošević promeniti sredinu. Na početku je bila najkontretnija Braga, pominjao se i španski Betis, a na kraju je pobedu odnelo Udineze.