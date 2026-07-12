Ilustracija (©Reuters)
Ilustracija (©Reuters)

Završna faza Svetskog prvenstva, nova runda Mozzart bonusa, častimo i sa 600 RSD

Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 11:50

Čitaj Mozzart Sport i pronađi “tajne kodove”

Sledi rasplet na Svetskom prvenstvu, borba za medalje. Ostala su u bici za Boginju četiri favorita i pre početka šampionata. Francuska i Španija će da odmere snage u utorak (21.00) u Dalasu, a dan kasnije na megdan u Atlanti izlaze Argentina i Engleska (21.00).

Mozzart je spremio nova iznenađenja za verne kladioce u ponedeljak i utorak. Čitaj Mozzart Sport i pronađi “tajne kodove”. Takođe, delimo i freebet od 600 RSD.

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