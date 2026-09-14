Železničar predstavio Pantovića: Ovde mogu da se vratim na pravi put
Vreme čitanja: 2min | pon. 14.09.26. | 11:18
„Filozofija kluba, negovanje mladih talenata i stil fudbala, sve su to razlozi zbog kojih sam došao“, kaže novi igrač Dizelke
Još Železničar traži sebe u novoj sezoni, koju je počeo istorijskim nastupom na evropskoj sceni. Klub iz Pančeva ima dve utakmice manje u odnosu na broj odigranih kola, pa je zbog toga na osmom mestu tabele, što je sigurno daleko ispod ambicija zacrtanih pre početka šampionata.
Dosta je novih igrača u Pančevu, a u finišu prelaznog roka stiglo je još jedno – Miloš Pantović. Univerzalni ofanzivac je došao na pozajmicu iz Panatinaikosa i u dresu Železničara će probati da oživi karijeru, koja se malo „zaglavila“ u Atini, zbog nedostatka minuta na terenu.
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„Uprava Železničara bila je veoma profesionalna, tako da smo se brzo dogovorili. Voleo bih da pohvalim i stil fudbala koji se neguje u Železničaru, što je bio jedan od presudnih faktora mog dolaska. Takođe sam imao veoma prijatan razgovor sa šefom i shvatio da delimo isto mišljenje o stilu fudbala koji treba da se igra“, rekao je Pantović na promociji u novom klubu.
Na pitanje šta ga je konkretno privuklo Železničaru, mladi napadač je rekao:
„Rekao bih, miks svega. Železničar je klub koji ima veoma lep plan za razvoj, kako kluba, tako i igrača koji u njemu rastu i razvijaju se. Filozofija kluba, negovanje mladih talenata i stil fudbala, sve su to razlozi zbog kojih sam došao. Mislim da je ovo veoma dobra sredina za mene kao mladog igrača koji je imao poteškoća sa minutažom prošle sezone. Ovo može da me vrati na pravi put, a želim i da se ja klubu odužim kvalitetnim partijama i, nadam se, mnoštvom golova“.
Poseban motiv za Pantovića je prilika da ponovo izbori sa klubom plasman na evropsku scenu.
„Klub je u ozbiljnoj ekspanziji i definitivno želim da to iskoristim, ali i da pomognem da sledeći uspeh bude još veći. Kvalitetni ljudi u rukovodstvu, sjajan trener i igrački kadar pun talenta definitivno su nešto što krasi Železničar“, istakao je Miloš Pantović.