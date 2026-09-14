Medarević nije došao samo da popuni broj (srpskih) igrača

Priča njegov sunarodnik iz fudbalske sekcije Albert Rijera da voli kada vidi na treningu da su njegovi igrači "gladni", pogotovo oni mladi, a moglo se videti i na Kritu i na Kipru da baš Medarević kao da nije doručkovao. Da je bio gladan košarke. Svaki put kada bi ušao, iskoristio je svaki minut. Ako sagledamo oba ova pripremna turnira, od igrača koji se bore za minute i mesto u rotaciji, najviše je pokazao upravo srpski igrač. Baš zbog toga sada deluje da će ga trener imati u raznim planovima kada evroligaška sezona počne za desetak dana. Naravno, više u ABA ligi, kroz koju će moći da zaradi još više minuta u elitnom takmičenju.

Bilo je pitanja kada je dolazio – zašto je Crvena zvezda dovela još jednog visokog igrača i na sve to platila obeštećenje Spartaku iz Subotice za Vojina Medarevića ? Sada se dobijaju odgovori. Može da igra i krilnog centra i centra, posebno to odgovara španskom treneru kada spusti petorku i praktično igra sa dve niske petice. Medarević je bio u tandemu sa Džonatanom Motlijem najviše, taman su mogli da pokrivaju jedan drugog i fino je to delovalo. Daleko bolje nego što bi neko mogao da zamisli i kada bi neko čitao sa papira da je to postavka. Kod Navara, može sve.

Najbolje po njega je što baš u tim rotacijama i spuštanju petorki Ibona Navara, Medarević može da se snađe i na četiri i na pet. Možda je za sada za Evroligu previše "mekan" da igra solo na petici i drži ceo reket na svoju ruku, ali kada je tu neko sa njim, kao što je bio Motli, onda je to druga priča. Može da se kombinuje i sa drugim snažnim igračima koji su baš tu između četiri i pet i onda može da igra njegovu igru. Da gradi, bude odličan na skoku, da igra agresivnu odbranu, da širi u napadu i kada posle protoka lopte ostane sam – da digne šut, može za dva, može i za tri, što bi rekao jedan naš stariji kolega.

Na datu minutažu, rezultate i igru u ovim pripremnim utakmicama, ne treba baš sada ni davati neku analizu koja bi trebalo da bude preopširna i da daje konačan sud, ali ono što je viđeno na Kritu i u Nikoziji od Vojina Medarevića je odlično.

Nije došao samo da popuni broj srpskih igrača u ekipi, to je definitivno. Ako je neko mislio da je tako, odmah da se razumemo – nije.

Verovatno i najveći plus ovih priprema, kada se izvuče sve što smo videli od Crvene zvezde.