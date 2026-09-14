Marcelo Brozović za 10.000.000 u Kataru

U najvećem klubu Katara Brozović će se pridružiti maloj legiji stranaca koju predvodi čuveni Brazilac Roberto Firmino, a gde su još Alesio Romanjoli i trener Razvan Lučesku, da pomenemo samo one nama u Evropi najpoznatije.

Ali neće Brozović tamo ići samo da bi rekao da je igrao sa nekim, igrao je on i sa većim fudbalerima. Ide tamo da nešto zaradi. Prema navodima italijanskih medija – oko 10.000.000 evra po sezoni. I ugovor na dve godine. Sve skupa dakle 20.000.000 evra.

Sad je možda malo jasnije zašto je Brozović čekao dok su mediji pisali da ga hoće Olimpijakos, pa čak i Žoze Murinjo kad je preuzeo Real početkom leta. Ove pare nigde ne bi mogao da dobije.