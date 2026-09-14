Marcelo Brozović za 10.000.000 u Kataru
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Vreme čitanja: 1min | pon. 14.09.26. | 10:44
Igraće sa Robertom Firminom
Počelo je titulama sa Dinamom, nastavilo se u Interu, usput je bilo nekih velikih rezultata u dresu Hrvatske reprezentacije, pa i ogromnih para – i novih trofeja – u Saudijskoj Arabiji, u Nasru. Ali iako u novembru slavi 34. rođendan Marcelo Brozović još ima šta da pruži.
I šta da zaradi. Proslavljeni hrvatski fudbaler nastaviće karijeru na Bliskom istoku, samo sada ne u Saudijskoj Arabiji, već u Kataru, pošto je potpisao ugovor sa Al Sadom.
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U najvećem klubu Katara Brozović će se pridružiti maloj legiji stranaca koju predvodi čuveni Brazilac Roberto Firmino, a gde su još Alesio Romanjoli i trener Razvan Lučesku, da pomenemo samo one nama u Evropi najpoznatije.
Ali neće Brozović tamo ići samo da bi rekao da je igrao sa nekim, igrao je on i sa većim fudbalerima. Ide tamo da nešto zaradi. Prema navodima italijanskih medija – oko 10.000.000 evra po sezoni. I ugovor na dve godine. Sve skupa dakle 20.000.000 evra.
Sad je možda malo jasnije zašto je Brozović čekao dok su mediji pisali da ga hoće Olimpijakos, pa čak i Žoze Murinjo kad je preuzeo Real početkom leta. Ove pare nigde ne bi mogao da dobije.