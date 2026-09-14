Milošević još čeka prvi start u Bragi

Pre četiri dana fudbaleri Brage su pretrpeli neočekivan poraz od Estrele (1:2), prvi u Primeiri u novoj sezoni. To je ujedno bila prva utakmica na kojoj srpski fudbaler Jovan Milošević nije ni ulazio u igru otkad je ovog leta stigao iz Štutgarta u transferu teškom 8.000.000 evra. Možda je i to znak da bi Portugalci trebalo da veruju mladom napadaču malo više, ali zasad barem u tamošnjoj javnosti ne postoje najave da će mu se status promeniti. Očekuje se da Milošević krene sa klupe i protiv Estorila (ponedeljak, 21.45) u susretu 6. kola šampionata.

Zasad je nekadašnji centarfor Vojvodine i Partizana zabeležio tri nastupa za Bragu, ali prekratko je bio na terenu za neki konkretniji učinak u vidu gola ili asistencije. U baražu za Ligu konferencije protiv Austrije iz Beča (0:0) odigrao je sedam minuta, isto koliko i protiv Alverke (2:1) u prvenstvu. Najduže se zadržao u igri u Primeiri protiv Vitorije Gimarais (1:0), 25 minuta, a sad se nada da bi protiv Estorila mogao da ima još veću minutažu.