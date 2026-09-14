Milošević još čeka prvi start u Bragi
Vreme čitanja: 3min | pon. 14.09.26. | 12:03
Srpski reprezentativac zasad isključivo u Portugaliji ulazi sa klupe, ne postoje najave da će se to promeniti protiv Estorila (ponedeljak, 21.45)
Pre četiri dana fudbaleri Brage su pretrpeli neočekivan poraz od Estrele (1:2), prvi u Primeiri u novoj sezoni. To je ujedno bila prva utakmica na kojoj srpski fudbaler Jovan Milošević nije ni ulazio u igru otkad je ovog leta stigao iz Štutgarta u transferu teškom 8.000.000 evra. Možda je i to znak da bi Portugalci trebalo da veruju mladom napadaču malo više, ali zasad barem u tamošnjoj javnosti ne postoje najave da će mu se status promeniti. Očekuje se da Milošević krene sa klupe i protiv Estorila (ponedeljak, 21.45) u susretu 6. kola šampionata.
Zasad je nekadašnji centarfor Vojvodine i Partizana zabeležio tri nastupa za Bragu, ali prekratko je bio na terenu za neki konkretniji učinak u vidu gola ili asistencije. U baražu za Ligu konferencije protiv Austrije iz Beča (0:0) odigrao je sedam minuta, isto koliko i protiv Alverke (2:1) u prvenstvu. Najduže se zadržao u igri u Primeiri protiv Vitorije Gimarais (1:0), 25 minuta, a sad se nada da bi protiv Estorila mogao da ima još veću minutažu.
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Generalno Bragi na startu sezone nedostaju golovi, dala ih je svega šest na četiri prvenstvena meča, pa bi baš zbog toga trener Karlos Visens trebalo malo više da gleda ka 21-godišnjem Čačaninu. Poređenja radi, Porto i Sporting su već dali po 15 golova u ligi, Benfika čak 21, istina iz po dva odigrana meča više od Brage.
“Očekujem pozitivnu reakciju od tima koji je i dalje povređen i frustriran zbog prošlog meča. Svi u ekipi su svesni da nismo pokazali verziju sebe koja želimo da budemo. Zato očekujem reakciju, da budemo mnogo agresivniji i da pokažemo željeni identitet”, kazao je Visens.
21.45 (1.43) Braga (4.60) Estoril (7.25)
Estoril je jedna od tri ekipe koje još ne znaju za pobedu. Ostvario je remije sa Famalikaom (1:1) i Arukom (0:0), te tri poraza. Zato, sada je u zoni ispadanja.
Uoči ovog prvenstva dobio je novog trenera, Vasko Matos je zamenio škotskog stratega Ijana Katra, a evidentno je da se igrači još privikavaju za njegove zahteve. To će probati da iskoristi i Braga, koja prošle sezone nijednom nije pobedila Estoril. Na gostovanju je u decembru izgubila sa 0:1, a u maju u Bragi su odigrali 1:1.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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PRIMEIRA - 6. KOLO
Subota
Nasional - Alverka 1:3 (0:3)
/Djalo 81 - Čisumba 34, Sankare 36, 42/
Kasa Pija - Porto 1:4 (1:1)
/Arauho 43 pen - Silva 45+3, Kivior 60, Sainz 66, Himenez 90+1 pen/
Akademiko - Vitorija Gimarais 2:1 (0:0)
/Gohi 53, Buldini 90+3 - Nogeira 67/
Nedelja
Benfika - Žil Visente 3:1 (1:1)
/Pavlidis 29, 88 pen, Prestijani 90+3 - Ernandez 7/
Aruka - Santa Klara 1:2 (0:2)
/Pasiensija 22, Tavares 36 - Barbero 47/
Famalikao - Sporting Lisabon 1:1 (0:0)
/Inasio 90+1 ag - Suarez 81 pen/
Ponedeljak
19.45 (2.70) Rio Ave (3.35) Estrela Amadora (2.60)
21.15 (2.40) Moreirense (3.25) Maritimo (3.05)
21.45 (1.43) Braga (4.60) Estoril (7.25)
***Kvote su podložne promenama