Pre 10 godina bi žarili NBA ligom, sad će zajedno čuvati reket Baskonije: Stigao centar iz Reala

Statistika na prvi pogled nije impresivna, ali je Len u nekoliko navrata pokazao da i dalje može da bude izuzetno koristan kada dobije veću ulogu. Najbolju utakmicu u Evroligi odigrao je protiv Panatinaikosa, kada je stigao do rekordnih 18 poena i indeksa korisnosti 27. U Baskoniji će pokušati da pronađe znatno veću i stabilniju ulogu.

Njegov profil svakako govori da je reč o igraču sa ozbiljnim iskustvom na najvišem nivou. Len je još 2013. godine izabran kao peti pik na NBA draftu, kada su ga odabrali Finiks Sansi nakon univerzitetske karijere na Merilendu. U najjačoj ligi sveta proveo je čak 12 sezona. Pored Finiksa, igrao je još za Atlanta Hokse, Sakramento Kingse, Toronto Reptorse, Vašington Vizardse i Los Anđeles Lejkerse, a ukupno je nastupio na 690 utakmica ligaškog dela NBA sezone. Karijeru preko Atlantika završio je sa prosekom od 6,7 poena, 5,3 skoka i 0,9 blokada, pre nego što je odlučio da se vrati u evropsku košarku i prihvati ponudu Real Madrida.

Baskonija je ovog leta veoma aktivna na tržištu i Len nikako nije usamljeno pojačanje. Naprotiv, klub iz Vitorije je praktično napravio ozbiljnu rekonstrukciju rostera i doveo čitav niz novih igrača. Među novajlijama su Demion Bo, Ej-Džej Loson, Kris Duarte, Di-Džej Stjuart i Kenet Farid, a sada se tom društvu pridružio i Len. Posebno zanimljivo izgleda centarska linija, jer će Baskonija sada imati tandem Farid - Len, dvojicu igrača sa bogatim NBA iskustvom, ali potpuno različitih karakteristika. Farid donosi energiju, atletiku, agresivnost u skoku i igru iznad obruča, dok bi Len trebalo da pruži više klasične centarske mase, zaštitu reketa i prisustvo u igri leđima.

Okosnica ekipe, međutim, nije potpuno razbijena. U timu su i dalje Kobi Simons, Mateo Spanjolo, Markus Hauard, Rodions Kurucs i Tadas Sedekerskis, što znači da Baskonija pokušava da spoji postojeće nosioce sa velikim brojem novih igrača. Na klupi će ostati Paolo Galbijati, koji ima ugovor do leta 2027. godine i sada dobija znatno drugačiji, dublji i fizički moćniji sastav nego ranije.