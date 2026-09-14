Lučani i Filip Mladenović: Sve počelo u Čačku pre mnogo godina...

Igrao je Mladenović za BATE Borisov, Keln, Lehiju, Legiju, Panatinaikos... I onda odlučio da prihvati poziv starog znanca, Nenada Milovanovića.

„ Dugo se poznajem sa Filipom i njegovom porodicom. Spletom okolnosti bio sam trener Borca pre mnogo godina, kada je on bio samo talentovan igrač. Pod mojim vođstvom je debitovao za prvi tim. Stupili smo u pregovore, i uspeli da dogovorimo saradnju do 31. maja naredne godine. Imamo i džentlemenski dogovor da mu izađemo u susret u slučaju da dobije dobru ponudu iz inostrastva ili domaćeg fudbala“, poručuje prvi čovek lučanske Mladosti u razgovoru za Mozzart Sport.

Trenutno kao levi bek u lučanskoj Mladosti igra Miloš Cvetković, iako je on profilisan na suprotnom boku.

„Uveren sam da će Mladenović biti veliko pojačanje za Mladost. Čekamo da mu stigne sertifikat u naredna dva dana. On sutra počinje sa treninzima. Ukoliko sve bude kako treba konkurisaće za duel protiv Mačve“.

Mladenović će biti još jedan igrač u sastavu Mladosti sa 30 i više godina. Jesu Lučanci jedna od najstarijih ekipa u regionu, ali Milovanović ne vidi tu problem.

„ Mnogo se o tome priča u javnosti. Bilo je prethodne sezone negativnih komentara. Sada je sve pozitivno, jer imamo rezultate. Dobro je što želite da se bavite tom temom. Svetsko tržište je takvo, mlad igrač je onaj od 19 ili 20 godina. Nama je svejedno da li neko ima 22 ili 35 godina. Nas zanima samo suvi kvalitet, i da li može da odigra dobro“.

Bez obzira na težak poraz u Kragujevcu (5:0), Lulani su jedno od najprijatnijih iznenađenja lige. Posle teške prošle sezone pod vođstvom Radovana Ćurčića Mladost se stacionirala u gornjem delu tabele.

„Za vas je možda iznenađenje, za mene nije. Ne računam Kragujevac, jer je tu igračima pala energija. Znali su da neću biti na tribinama. Kažem vam, za mene Mladost nije iznenađenje. Imamo vrlo ozbiljan i kvalitetan tim. Dokazali smo to. Do kraja prelaznog roka dovešćemo još jednog vezistu“.