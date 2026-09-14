Sančo se nudi Turcima, Rusima, Saudijcima... Ali traži ogromnu platu

Prvo je nuđen premijerligašima, koji i dalje mogu da ga angažuju iako je završen prelazni rok pošto je slobodan igrač. Niko se nije odazvao. Potom, kontaktirani su i najjači klubovi iz Turske, Rusije, Saudijske Arabije, pa čak i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata... Međutim, polovina je septembra, a ne postoje nikakve najave da bi neko od tih klubova da ga dovede.

Razlog je u ogromnoj plati koju Sančo traži. Navodno, on očekuje da ima zagarantovano godišnje 5.000.000 evra, a uz to da dobije i dodatne bonuse za potpis i učinak. Nema baš puno klubova iz pomenutih liga koji mogu da mu ispune te zahteve...

19.00: (6,00) Gazijantep (4,00) Fenerbahče (1,57)

Nekako, kao najlogičnije rešenje tu se nameću Turci. Ovog leta su najjači klubovi Superlige posebno aktivni, pa je tako Mohamed Salah završio u Trabzonu, Rafael Leao u Galatasaraju, Mejson Grinvud u Fenerbahčeu, a Dušan Vlahović u Bešiktašu. Sančo bi voleo da im se pridruži, ali problem je što su svi klubovi već zatvorili sastave i gotovo svi imaju popunjena sva mesta za strance.

Čak, Fenerbahče ima trojicu prekobrojnih igrača bez turskog pasoša, Trabzon dvojicu, još nekoliko klubova po jednog... Samo im još skupoceni Sančo fali.

U Rusiji je od ove sezone takođe pooštren dozvoljen broj stranaca. Zato je uostalom Strahinja Eraković i morao da napusti Zenit i pređe na pozajmicu u Samsun. Tako da i tamo Englez nailazi na administrativne probleme.

Ostaje mu Bliski istok. Ili da se nada da će neki engleski klub morati da radi doselekciju baš na njegovoj poziciji. Mada, opet bi za tako nešto morao da smanji prohteve... Pre toga, mora Sančo da se pomiri sa time da više ne spada u elitnu, markiranu robu.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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TURSKA 1 – 5. KOLO

Petak

Bešiktaš - Erzurum 3:0 (2:0) MOZZART RELAX

/Topču 21, Trosard 27, Kirtaj 81ag/

Subota

Ejup – Rize 0:2 (0:1)

/Sove 21, Bulut 90+2/

Samsun – Čorum 1:5 (1:3)

/Tomason 5 – Ramirez 1, 71, Under 10, 15, Kiziridis 69/

Konja - Trabzon 1:0 (1:0)

/Tot 2/

Alanja - Geztepe 2:2 (0:1)

/Fernandes 63, Makuta 75 - Raldnej 28, Žuan pen 73/

Nedelja

Genčlerbirligi - Kasimpaša 1:2 (1:0)

/Dijabate 23 - Benedičak 79, Jalčin 90+4

Galatasaraj - Kodžaeli 1:0 (0:0)

/Bardakči 71/

Amed - Bašakšehir 5:0 (0:0)

/Bajram ag 45+1, Orban 51, 55, 74, Dijanje 83/

Ponedeljak

19.00: (6,00) Gazijantep (4,00) Fenerbahče (1,57)

***kvote su podložne promenama