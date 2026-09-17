Želja igrao kao šampion! Loizu perfektnom kiflom spasao Rijeru

Tačno je da su domaći odigrali na gornjoj granici agresivnosti, i prosto dali priliku crveno-belima u fazi totalne rekonstrukcije, da vide i osete šta ih očekuje u Evropi. Slika iz Pančeva ništa dobro ne obećava. Štoperi domaćina Mirko Milikića i Vidojević odigrali su gotovo perfektan meč. I anticipacija, i pravovremeni startovi i rizik na polovini terena. Apsolutno za sve pohvale. Videlo se koliko je Železničar uigraniji tim, koliko mu je potrebno da pokaže učenicima Alberta Rijere da je fudbal jednostavna i prosta igra.

Železničar možda još nije na prošlogodišnjem nivou, ali je ponovo zapretio da postane hit domaćeg prvenstva. Crvena zvezda sa ovakvom igrom u Evropi – neće. Još je igra tima Alberta Rijera i ličila na nešto u prvom poluvremenu. U drugom se – apsolutno raspala. Bolele su oči od nepreciznih pasova, nerezonskih poteza i nerazumevanja. Nije se znalo ko kada i gde trči. Zvezda se spašavala, ali je na kraju stigla do pobede. Može to da se tumaći kao i odlika velikog tima, ali i trijumf nekada treba gledati kao opomenu.

Bilo je tu situacija, poluprilika preko Milikića, smislenih napada i uigranih mehanzima. Železničar je igrao kao Zvezda kada juri rezultat. A Zvezda kao tim iz srednjeg doma Mozzart Bet Superlige koji brani grčevito brzo stečenu prednost.

Dugo će domaćin žaliti za ovim duelom. Jer je u polju odigrao gotovo – bez greške. Poletno u napadu, vrlo racionalno u sredini sledeći sve savete Radomira Kokovića. U odbrani beskompromisno.

Poigrao se sa vatrom trener Crvene zvezde Albert Rijera odlukom da za susret u Pančevu ne delgira dugogodišnje senatore poput Kataija, Ivanića, Arnautovića i Timija Maksa Elšnika. Uz poverđenog Radeta Krunića, odlučio se Španac da vezni red počiva na kvalitetima mladića: Gaštarova, Kostova i Mahmuda Badža. Plamen derbija na veštačkom terenu Železničara rasplamsali su navijači crveno-belih u uvodnoj fazi. Njihove baklje upalile su protiv požarni aparat, uz čiji je iritirajući zvuk Crvena zvezda počela da igra fudbal. I povela posle kombinacije Čama i Gaštarova, odnosno sokoka Nijanga. Lopta se odbila do Veljkovića, koji nije imao težak zadatak.

Pravo trenersko nagurivanje videli smo tokom prvog poluvremena u Banatu. I jedna i druga ekipa su previše cenile loptu, štoperi su sa loptom na kramponima pozivali akcije. Železničar Radomira Kokovića nije ustukao. Ponovo su Pančevci, sledeći osnovni postulat najboljeg trenera Mozzart Bet Superlige, izlazili visoko i mučili Crvenu zvezdu prilikom iznošenja lopte.

Delovalo je i da Crvena zvezda igra dobro bez lopte. Pančevci su vrlo dobro ekspolatisali uigranu tandemsku igru Kuljanina i Tegeltije na desnom boku, odnosno brzinu Pedra protiv Stefna Gudelja. Otuda su, do finiša prvog poluvremena došle dve jedine opasnosti sa Mateusa... Jednom je bravurom Mahmudo Badžo spasao viđen gol.

Crvena zvezda je dobro stajala, što može da bude trenerski plus Alberta Rijere. Ali je istovremeno bila i nedovoljno ofanzivno aktivna. Malo je toga napravio srpski šampion pred golom Zorana Popovića. Kasnio je nekoliko puta Osman Bukari u predaji lopte i time bacio u prašinu vrlo dobar timski rad crveno-belih.

Bilo je povremenjo nervoze na terenu, prednjačio je zamenik kapitena domaćina Mirko Milikića. Žestoko je protestvovao kod Ostrašćanina posle faula nad Kostovom, ali je veliki motiv naplatio u finišu prvog poluvremena. Posle ubacivanja sa strane, odbrana Crvene zvezde je pokušala da napravi ofsajd zamku. Čam je bio defokusiran i krenuo da ulazi sa direkrtnim rivalom, a sve je to naplatio Milikić i doneo zasluženo izjednačenje domaćinu. Gotovo u svim parametrima su rivali bili izjednačeni.

Očekivala se inicijativa Crvene zvezde u nastavku. Rodile su brojne poluprilike i obećavajući napadi tima Radomira Kokovića. Nije bilo velikog zicera, ali je stalno osećalo na vođstvo domaćina. I kod još jednog prekida Milikića, i kod svih begova Pedra... Potom i kod šuta Jovanovića posle velike greške Kostova.

Delovala je da Crvena zvezda nema kolektivnu igru, da je to skup individualaca bez prave forme. Prolazilo je vreme, a onda je zasijao Kipranin.

ŽELEZNIČAR - CRVENA ZVEZDA 1:2

/Milikić 45+2 - Veljković 13, Loizu 89/

Pančevo

SRC Mladost

Sudija: Stanko Ostraćanin

ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović 6 – Tegeltija 6,5, Milikić 7 Vidojević 7, Đuričić 6,5 – Lerno 6 (74. Jovanović), Jevremović 6, Šekularac 6 – Kuljanin 7 (64. Plavšić), Karikari 6,5 (88. Ankeje), Pedro 6,5 (88. Sabo).

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus 6 – Gudelj 6, Veljković 6, Nakajama 6 – Gaštarov 6,5, Badžo 6,5 (59. Elšnik) – Kostov 5,5, Čam 6 (74. Hendel) – Bukari 5,5 (74. Loizu 7), Dijeng 6 (81. Katai), Lučić 6 (81. Ivanić).

Igrač utakmice: Loizu (Crvena zvezda)