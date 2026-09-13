Fudbalski "rock and roll" se vratio u grad: Najubedljivija pobeda Radničkog u Mozzart Bet Superligi

Hajde što je bilo ubedljivo, nego je utisak bio da je Saša Stamenković još koji put mogao da izvadi loptu iz mreže. Kragujevčani su odmah skočili za vrat najstarijoj ekipu u takmičenju i nisu popuštali do kraja. Nije se znalo da li veća opasnost dolazi od Ise Baa, Nemanje Glavčića ili Mohameda Sisea. Nije ni čudo što je pukla petarda pred praznim tribinama Čika Dače.

"Danas smo pogodili već iz prve prave situacije, brzo stigli i do 2:0, ali smo nakon toga imali jedan slabiji period. Lučani su tada stvorili nekoliko prilika i mogli da smanje prednost, a ključna je bila intervencija Marjanovića koji je raščistio loptu sa gol-linije. Ipak, trenutak odluke desio se u poslednjem minutu prvog poluvremena kada smo otišli na 3:0 i time praktično prelomili meč", rekao je Feđa Dudić posle utakmice.

O tome koliko je Radnički efikasan govori podatak da u ovom trenutku samo Crvena zvezda i Vojvodina imaju više postignutih golova. Od početka sezone, sedam različitih igrača se upisivalo u listu strelaca. Sve to sa potpuno renoviranim timom posle sezone u kojoj su ih minuti delili od ispadanja u niži rang.

"Imamo čak 15 novih igrača u timu, a pogledajte kako već sada dobro izgledamo na terenu. Sve čestitke upućujem našim skautima koji su odradili vrhunski posao, kao i mojim pomoćnicima i Igoru. Sada je najvažnije da nas ovaj rezultat ne zavara i da ostanemo čvrsto na zemlji. Kolegi iz Lučana želim sve najbolje u nastavku sezone".

Feđa Dudić je uspeo da probudi strance koji su prethodne sezone bili u totalnom kanalu. Isa Ba je izgledao kao čovek kome je neko ispumpao samopouzdanje i terao ga da izađe na teren. Sad je opet naštelovan na pravo. Naravno, deluje to pomalo divlje, ali ono što je ključno - delotovorno je. Mohamed Sise je čovek za koga je trener Radničkog rekao da kad bi na teren preneo sve što radi na treningu - igrao u pet najjačih liga u Evropi. I njega je uspeo da razmrda. Prošle sezone nije dao nijedan gol na 13 utakmica, ove na osam ima tri uz jednu asistenciju i najefikasniji je pojedinac ekipe.

Nekog velikog individualnog kvaliteta nema, negde će im se ovoliko ofanzivan fudbal obiti o glavu, kao što je umelo da se desi u prvom Dudićevom mandatu, ali da je ekipa naštelovana kako treba - još kako jeste.

"Mi nemamo izrazitu superzvezdu, igrača koji konstantno rešava situacije „jedan na jedan“ – možda bi to mogao biti Isa Ba kada je na sto posto svojih mogućnosti, kao što je to bio slučaj u plej-ofu njegove prve sezone kada je sam rešavao utakmice. Isa Ba čini našu igru mnogo tečnijom i boljom, i nadam se da će nakon predstojeće reprezentativne pauze biti onaj pravi", jasan je trener Radničkog.

MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO

petak

Železničar - Mačva 2:0 (0:0)

/Tošić 74, 86/

subota

Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/

Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)

/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/

nedelja

16.00: (2.15) Radnički Niš (3.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40)

17.00: (2.40) Partizan (3.50) Vojvodina (2.85)

19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)

ponedeljak

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

***Kvote su podložne promenama