Spaleti mora sa “otpisanima”: Juve bez devetorice na Matića

I dalje nedostaju Staroj dami ključni igrači, kao što su Kenan Jildiz, Kefren Turam i Manuel Lokateli. Osim njih trojice, van stroja za današnji (20.45) duel u Ređo Emiliji protiv Matićevog Sasuola su i Veston Mekeni, Andrea Kambijaso, Žeremi Boga, Huan Kabal, Arkadijuš Milik i Džef Ekhator.

20.45: (5,30) Sasuolo (3,60) Juventus (1,70) - MR

Pogotovo je problem na sredini terena, pa će iskusni stručnjak morati da se osloni na igrače koje je želeo da proda ovog leta, Daglasa Luiza i Tena Kopmejnersa. Nik Voltemade se i dalje navikava na novu ekipu posle dolaska iz Njukasla u finišu letnjeg prelaznog roka na pozajmicu, pa se očekuje da počne meč sa klupe, dok će Randal Kolo Muani da bude prva opcija u napadu. Bosanac Kerim Alajbegović će igrati na levoj strani terena u odsustvu povređenih Jildiza i Boge.

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Spaleti je u pomoć pozvao i klince iz mladog tima, italijanskog reprezentativca do 20 godina, Filipa Panjuku, kao i engleskog napadača Džastona Oboavodua. Šansu bi mogao da dobije i otpisani Albanac Edon Žegrova koga su takođe u taboru Bjakonera hteli da oteraju pre početka sezone, ali nije bilo zainteresovanih strana za nekadašnjeg igrača Lila koji je razočarao po dolasku u slavni klub.

18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR

Srpski veteran Nemanja Matić je standardan u timu Sasuola koji ima solidan start. Prema očekivanjima je tim koji igra u Ređo Emiliji, za sredinu tabele Serije A, bez bojazni za opstanak, ali teško do Evrope. Posle poraza od Atalante u Bergamu na premijeri, usledila je pobeda nad Torinom i remi prošle nedelje u Bolonji na Renato Dalari.

Juve je prošle sezone pobedio Sasuolo u Ređo Emiliji sa 3:0, ali je napravio kiks na svom stadionu, samo 1:1.

SERIJA A – 4. KOLO

Petak

Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)

/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/

Subota

Đenova - Frozinone 1:1 (0:1)

/Vaskez 50 - Kvernadze 14/

Lacio - Milan 2:2 (2:0)

/Kančeleri 10, Noslin 39 - Moreira 65, 67/

Atalanta - Kaljari 1:2 (1:1)

/Skamaka 41 - Mendi 19, Maldini 61p/

Nedelja

15.00: (2,70) Leče (3,05) Monca (2,80) - MR

18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR

20.45: (5,30) Sasuolo (3,60) Juventus (1,70) - MR

Ponedeljak

18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR

18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR

20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR

***Kvote su podložne promenama