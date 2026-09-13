Menhengladbah posle 'petarde' smenio Polanskog
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 11:56
Borusiju drma ozbiljna kriza
Otkako se vratila u Bundesligu, pre 18 godina, Borusija Menhengladbah nije bila u većoj krizi, niti je imala skromniji igrački kadar. Kada se na to doda loš ambijent u ekipi (napadač Tim Klajdinst javno kritikovao saigrače), poslednje mesto na tabeli nakon tri uvodna kola nikoga naročito ne iznenađuje. Baš kao ni konačan epilog: Eugen Polanski od danas više nije trener Ždrebaca.
Klub se još zvanično nije oglasio, međutim svi relevantni nemački mediji objavili su da je Polanski jutros bio na Borusija parku gde je razgovarao sa nadležnima, a onda napustio stadion u vreme kad je ekipa izašla na trening.
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Podsetimo, Gladbah je juče deklasiran u Frajburgu (0:5), prošle nedelje uspeo je da prokocka velikih 3:1 protiv Elverzberga (poražen 3:4), dok je na premijeri lako izgubio u Lajpcigu - 0:3. Logično, s učinkom 0-0-3 i gol razlikom 3:12 niko u klubu nije mogao da bude zadovoljan i razlaz s mladim stručnjakom usledio je kao prirodan sled događaja.
Nemačke kolege za sada ne navode ko bi mogao da bude naslednik. Ono što je izvesno, ekipu bi idućeg vikenda protiv Majnca trebalo da vodi Jan Moric Lihte, dosadašnji asistent.
BUNDESLIGA – 3. KOLO
Petak
Union Berlin - Šalke 1:3 (0:1)
/Skarke 90+6 – Gosens 25, Aušiš 46, Veber 90+13/
Subota
Augzburg - Bajer Leverkuzen 2:2 (0:1)
/Gregorič 50, 55 - Kofan 18, Šik 89/
Borusija Dortmund - Paderborn 3:0 (1:0)
/Fabio Silva 5, Nmeča 80, 89/
Frajburg - Borusija Menhengladbah 5:0 (1:0)
/Engelhart 23, 79, Matanović 29, 77, Egeštajn 86/
Hofenhajm - Štutgart 2:1 (1:0)
/Hložek 13, 67 - Mitelštet 48/
Majnc - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:2)
/Tic 89 - Uzun 9, 60, Burkart 45+1/
Keln - Verder Bremen 1:1 (1:0)
/Majna 11 - Filkrug 69/
Nedelja
15.30: (1,35) RB Lajpcig (5,45) Hamburger (6,80) - MR
17.30: (13,0) Elverzberg (7,75) Bajern (1,18) - MR
***Kvote su podložne promenama