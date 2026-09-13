Menhengladbah posle 'petarde' smenio Polanskog

Otkako se vratila u Bundesligu, pre 18 godina, Borusija Menhengladbah nije bila u većoj krizi, niti je imala skromniji igrački kadar. Kada se na to doda loš ambijent u ekipi (napadač Tim Klajdinst javno kritikovao saigrače), poslednje mesto na tabeli nakon tri uvodna kola nikoga naročito ne iznenađuje. Baš kao ni konačan epilog: Eugen Polanski od danas više nije trener Ždrebaca.

Klub se još zvanično nije oglasio, međutim svi relevantni nemački mediji objavili su da je Polanski jutros bio na Borusija parku gde je razgovarao sa nadležnima, a onda napustio stadion u vreme kad je ekipa izašla na trening.