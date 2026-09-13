Partizan Mozzart Bet u pregovorima sa Lukom Beograd oko zakupa dvorane
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 11:35
Planira se konstrukcija modernong trening centra
Košarkaški klub Partizan nalazi se u poregovorima sa Lukom Beograd oko dugoročnog zakupa velike dvorane, sa ciljem da na toj lokaciji izgradi moderan trenažni centar i reši jedno od svojih najvećih višedecenijskih pitanja.
Članovima klupske Skupštine već je predstavljen detaljan plan investicija i zakupa, u kom je opcija sa Lukom Beograd označena kao primarna. Ipak, u Humskoj su razmišljali i o rezervnom planu — ukoliko se dogovor ne realizuje, klub u opciji dva ima drugu lokaciju identičnih kapaciteta i tehničkih specifikacija.
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Ukoliko projekat dobije zeleno svetlo, ulazak u nove prostorije i početak rada planirani su za jun 2027. godine. Novi kompleks biće izgrađen po najvišim evropskim standardima i po prvi put u istoriji objediniće sve selekcije KK Partizan pod jednim krovom. Mlađe kategorije i prvi tim više neće morati da menjaju dvorane, već će na jednom mestu imati četiri košarkaška terena, dve moderno opremljene teretane, specijalizovani medicinski blok za prevenciju i oporavak, kao i klupski restoran sa pratećim kancelarijskim prostorom.
Ukupna vrednost ove dugoročne investicije procenjena je na oko 4,5 miliona evra. Ova ulaganja obezbediće crno-belima maksimalnu stabilnost i vrhunske uslove za rad u godinama koje slede. Za navijače je važno i naglasiti da će prvi tim Partizana svoje takmičarske utakmice nastaviti da igra u Beogradskoj areni, dok će novi centar služiti isključivo kao dom za treninge i razvoj svih klupskih struktura.
Podsetimo da je prethodnih godina Partizan u potpunosti funkcionisao iz Beogradske arene jer je imao ekskluzivna prava na korišćenje male arene kao trenažni prostor. Sada to više nije slučaj pa se mlađe selekcije kluba sele, dok seniori u potpunosti ostaju u najvećoj dvorani u Srbiji.