Partizan Mozzart Bet u pregovorima sa Lukom Beograd oko zakupa dvorane

Košarkaški klub Partizan nalazi se u poregovorima sa Lukom Beograd oko dugoročnog zakupa velike dvorane, sa ciljem da na toj lokaciji izgradi moderan trenažni centar i reši jedno od svojih najvećih višedecenijskih pitanja.

Članovima klupske Skupštine već je predstavljen detaljan plan investicija i zakupa, u kom je opcija sa Lukom Beograd označena kao primarna. Ipak, u Humskoj su razmišljali i o rezervnom planu — ukoliko se dogovor ne realizuje, klub u opciji dva ima drugu lokaciju identičnih kapaciteta i tehničkih specifikacija.