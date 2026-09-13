Ništa od Mirotićevog dolaska u Budućnost: Nikolu zanima Evroliga

Nikola Mirotić kao slobodan igrač trenira u sali podgoričke Budućnosti, što je pokrenulo priče da bi iskusni košarkaš mogao da pojača redove crnogorskog kluba. Takva ponuda postoji, ali jako teško da će biti uskoro realizovana.

Predsednik Budućnosti, Dragan Bokan, otkrio je za Vijesti o čemu je nedavno pričao sa poznatim košarkašem.

"Vidim da se digla velika prašina, čitam reakcije. Zaista smo imali razgovor, popio sam piće sa gospodinom Nikolom Mirotićem, koji je u Crnoj Gori i trenira u sali našeg razvojnog tima, kao što to radi svake godine. Iskoristio sam priliku da porazgovaram sa jednim od najuspješnijih crnogorskih igrača. Razgovarali smo o raznim temama - o privatnim stvarima, naravno i o košarci. Razgovarali smo i o Nikolinoj Budućnosti, o karijeri. Rekao je da čeka i da ga prevashodno interesuje Evroliga. Ne bih voleo da se ova moja izjava shvati na pogrešan način, ali ja sam kao ozbiljan i odgovoran čovek, neko ko je na čelu najvećeg crnogorskog kluba i ko vodi Košarkaški savez Crne Gore, rekao Nikoli da smo mu uvek na raspolaganju".