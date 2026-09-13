Ništa od Mirotićevog dolaska u Budućnost: Nikolu zanima Evroliga
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 12:58
Predsednik podgoričkog kluba, Dragan Bokan, o razgovoru sa iskusnim košarkašem
Nikola Mirotić kao slobodan igrač trenira u sali podgoričke Budućnosti, što je pokrenulo priče da bi iskusni košarkaš mogao da pojača redove crnogorskog kluba. Takva ponuda postoji, ali jako teško da će biti uskoro realizovana.
Predsednik Budućnosti, Dragan Bokan, otkrio je za Vijesti o čemu je nedavno pričao sa poznatim košarkašem.
"Vidim da se digla velika prašina, čitam reakcije. Zaista smo imali razgovor, popio sam piće sa gospodinom Nikolom Mirotićem, koji je u Crnoj Gori i trenira u sali našeg razvojnog tima, kao što to radi svake godine. Iskoristio sam priliku da porazgovaram sa jednim od najuspješnijih crnogorskih igrača. Razgovarali smo o raznim temama - o privatnim stvarima, naravno i o košarci. Razgovarali smo i o Nikolinoj Budućnosti, o karijeri. Rekao je da čeka i da ga prevashodno interesuje Evroliga. Ne bih voleo da se ova moja izjava shvati na pogrešan način, ali ja sam kao ozbiljan i odgovoran čovek, neko ko je na čelu najvećeg crnogorskog kluba i ko vodi Košarkaški savez Crne Gore, rekao Nikoli da smo mu uvek na raspolaganju".
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Pojasnio je Bokan i šta to konkretno znači.
"Ako mu se u bilo kojem momentu podudare ambicije i privatne stvari, da su mu vrata širom otvorena - i Budućnosti, koja igra Evrokup, i crnogorske reprezentacije. To je pre svega bila moja obaveza kao predsednika KSCG tokom razgovora sa nekim ko je iz Podgorice, ko je iz Crne Gore i ko je napravio takvu karijeru. I bila bi nam ogromna čast da Nikola Mirotić obuče dres Budućnosti", jasan je prvi čovek abaligaša iz Podgorice.
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Pričalo se, međutim, bez konkretnih detalja ili bilo kakve ponude.
"Nikvi detalji, nikakve konkretne ponude, samo privatan razgovor, razgovor o košarci i moja obaveza kao odgovornog čoveka da mu kažem da bi nam bila čast, ako mu se poklope ambicije i privatne stvari, da bude deo Budućnosti", ponovio je Bokan.
Prethodne dve sezone Nikola Mirotić je odigrao u Monaku, ali je posle finansijskog kolapsa kluba i izbacivanja u amaterski rang, ovog leta postao slobodan igrač. Pominjao je nedavno i sam da je, s obzirom na godine (35), razmišljao o završetku karijere. Izgleda da je odluka da, ipak, nastavi još i želi da to bude na najvišem evropskom nivou.