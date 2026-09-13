Moćni šampion Evrope dao malo fore rivalima, vreme je da se upali mašina sa Parka prinčeva

Evidentno je da nešto ne štima u tima s Parka prinčeva. Ni raspored nije bio lak, prva dva gostovanja Renu i Lilu i samo bod u oba meča (2:2), i to posle vođstva domaćina od 2:0). Alarm je upaljen prošlog vikenda, posle poraza na svom terenu od Monaka koji se nešali sa Brazilcem na klupi Filipeom Luisom (1:2).

20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR

Pari Sen Žermen gostuje večeras (20.45) Brestu u Bretanji i želi da započne trijumfalni niz u Ligi 1. Monako već ima osam bodova više, ali početak je šampionata, nije još tolika frka. Jeste kriza, ali Enrike ima toliko kredita da može da napravi osveženje i malo da eksperimentiše. Ima paklene napadače. Ovog leta su čak trojica došla, Feran Tores, Mika Godts i Magnes Aklijuš, uz starosedeoce Dezirea Duea, Usmana Dembelea i Hviču Kvaračeliju. Otišli su Bredli Barkola, Gonsalo Ramos i Korejac Kang-In Li.

Pari Sen Žermenu je bio potreban jedan lakši rival za “skidanje kletve” ove sezone, i to je bio Slovan na startu Lige šampiona. Tim koji sa klupe predvodi Jaja Ture je razbijen sa 6:1, pred gostovanje u Bretanji u domaćem šampionatu. Enrikea ne brine mnogo loš start u šampionatu Francuske.

“Čak i kada pobedite sa 6:1, ima kritika. Veoma je pozitivno kada ima buke, znači da ste u velikom klubu. Sećam se kritika u Barseloni… Uvek ima priča, da li o Dembeleu, Dueu, meni… To je normalno. Moramo da cenimo što smo jedan od najboljih klubova na svetu. Veoma sam zadovoljona sa svojim timom”, rekao je Enrike.

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Španski stručnjak je najavio nastavak rotacije. Teško je pogoditi tim PSŽ-a. Veliki je izbor igrača, posebno u napadu.

“Biće rotacije na svim pozicijama. Ako morate malo da analizirate tim, to je najbalansiranija ekipa koju sam imao. Kako dođe do povrede, postoje rešenja na visokom nivou. Neko vreme smo imali glavobolje u veznom redu. Zadovoljan sam onim što sam video u prve tri utakmice, uprkos lošem rezultatu. Kad ne pobedite tri meča zaredom, znači da moramo nešto da poboljšamo. Radimo na detaljima. Napredovanje je motivacija. Potrebni su nam bodovi”, zaključio je Enrike.

15.00: (1,40) Lil (4,70) Troa (8,00) MR

Fudbaleri oba tima nosiće crne trake u znak sećanja na preminulog trenera Erika Roja, koji je izgubio život u 58. godini posle duge i teške bolesti.

FRANCUSKA 1 – 4. KOLO

Petak

Ren - Marselj 1:0 (0:0)

/Tomason 52/

Subota

Strazbur - Monako 1:1 (0:0)

/Sane 52 ag - Bruner 72/

Pariz - Lion 0:0

Okser - Nica 1:0 (0:0)

/Arčer 74/

Lorijen - Tuluz 2:2 (2:0)

/Balde 37, Mbamba 39 - Tengstet 48, Jorgensen 69/

Avr - Anže 0:0

Nedelja

15.00: (1,40) Lil (4,70) Troa (8,00) MR

17.15: (4,80) Le Man (4,20) Lans (1,65) MR

20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR

***kvote su podložne promenama