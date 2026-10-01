Suze u Areni, teška povreda Majka Džejmsa! A, pre dva dana tražio više utakmica...
Vreme čitanja: 5min | čet. 01.10.26. | 21:38
Cela dvorana aplauzom je ispratila najboljeg strelca u istoriji Evrolige sa terena...
Život je ponekad surov i baš nema smisla... Koliko pre dva dana Majk Džejms je u svom maniru na društvenim mrežama objašnjavao kako mnoge njegove kolege "kukaju" na broj utakmica u sezoni, česta putovanja i vreme potrošeno na aerodromima širom Evrope, a onda ga je u Beogradskoj areni zadesilo, čini se, ono što mnoge tera da negoduju - jedna od najtežih povreda u sportu.
Najbolji strelac u istoriji moderne Evrolige doživeo je na dva i po minuta do kraja treće četvrtine povredu zbog koje su neki bili u suzama. Pre svih Majk Džejms, koga su nosilima morali da iznesu sa parketa, onda i njegov dugogodišnji saigrač i prijatelj Metju Strazel... Nemamo još potvrdu, ali deluje da je prvoj zvezdi Efesa stradala Ahilova tetiva. Proklizala mu je desna noga u želji da pokrene tranziciju svog tima kod rezultata 53:51 za Zvezdu, pao je na parket i više se nije podigao. Uhvatio se za tetivu i ležao u bolovima na parketu, zbog čega je utakmica morala da bude prekinuta.
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Igrači oba tima držali su se za glavu, bilo je upadljivo koliko je Ognjenu Dobriću i Davidu Kremeru bilo teško zbog onoga što se desilo, verovatno je i njima već tada bilo jasno kroz kakvu agoniju prolazi čovek koji je obeležio poslednjih desetak godina elitne košarke u Evropi. Trenutak pre nego što ga je medicinsko osoblje u Areni uvelo u tunel, oko Džejmsa su došli Metju Strazel, Bruno Fernando i Džordan Lojd, kako bi ga zagrlili i pružili palom saborcu podršku. Dok je sve to trajalo, kompletna Arena ustala je na noge i aplauzom ispratila jednog od najboljih igrača novije istorije košarke na ovoj strani Atlantika.
Teške scene, bolna slika... Nije se završilo ni treće kolo Evrolige, a Džejms je možda već završio sezonu. Svi se nadamo da nije tako, ali na prvu nije izgledalo nimalo dobro.
Koliko je ne samo veliki igrač, već i dugovečan, govori i podatak košarkaškog novinara Donatasa Urbonasa sa sajta BasketNews. Naime, u poslednjih deset sezona Evrolige, odigrao je ubedljivo najviše minuta, sa čak više od 1.100 minute razlike u odnosu na drugoplasiranog Kostasa Slukasa. Retko kada je bio odsutan sa parketa, samo kada bi ga neka povreda sprečila da igra, a sada je, u poznim igračkim godinama verovatno doživeo potpuni slom.
Još veću težinu onom što se desilo daje ono što je Majk Džejms poručio nedavno na mrežama. Na konstataciju jedne “fantazi” stranice da su klupske sezone preduge, on je dao sledeći odgovor:
”Sezone su preduge, jaoj Bože, previše je utakmica i previše se putuje... Morate da prestanete da dozvoljavate ljudima da kukaju i žale se tokom cele godine (na ove stvari). To je 38 utakmica kroz osam jeb**ih meseci. Zarađujem za život tako što igram košarku, voleo bih da imamo još i više utakmica”.
I onda, zamor materijala mu je presudio...