Suze u Areni, teška povreda Majka Džejmsa! A, pre dva dana tražio više utakmica...

Život je ponekad surov i baš nema smisla... Koliko pre dva dana Majk Džejms je u svom maniru na društvenim mrežama objašnjavao kako mnoge njegove kolege "kukaju" na broj utakmica u sezoni, česta putovanja i vreme potrošeno na aerodromima širom Evrope, a onda ga je u Beogradskoj areni zadesilo, čini se, ono što mnoge tera da negoduju - jedna od najtežih povreda u sportu.

Najbolji strelac u istoriji moderne Evrolige doživeo je na dva i po minuta do kraja treće četvrtine povredu zbog koje su neki bili u suzama. Pre svih Majk Džejms, koga su nosilima morali da iznesu sa parketa, onda i njegov dugogodišnji saigrač i prijatelj Metju Strazel... Nemamo još potvrdu, ali deluje da je prvoj zvezdi Efesa stradala Ahilova tetiva. Proklizala mu je desna noga u želji da pokrene tranziciju svog tima kod rezultata 53:51 za Zvezdu, pao je na parket i više se nije podigao. Uhvatio se za tetivu i ležao u bolovima na parketu, zbog čega je utakmica morala da bude prekinuta.