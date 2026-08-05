Dubai doveo šampiona Evrokupa, pa ga prosledio na pozajmicu u Virtus
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 16:31
Kevin Kokila naredne sezone nosiće dres tima iz Bolonje
Dubai je ove godine rešio da poveća ulog i ne misli samo na predstojeću takmičarsku godinu, već i na budućnost. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je odlučio da kao zalog za neke naredne godine potpiše Kevina Kokilu. Momak iz Angole je stavio paraf na trogodišnju saradnju s šampionom ABA lige, ali ga očekuje jednogodišnja pozajmica.
Naime, Kokila je promovisan kao novi član italijanskog Virtusa, objavili su crno-beli.
Izabrane vesti
Radi se o igraču koji dejstvuje na poziciji centra i krilnog centra, a prošla sezona mu je najbolja u karijeri. U redove Virtusa dolazi kao aktuelni šampion Evrokupa, jer je s Burgom stigao do pehara drugog po snazi evropskog takmičenja.
Bio je nezamenljiv pod košem s prosekom od 8,2 poena i 5,3 u Evrokupu, dok je u plej-ofu francuskog šampionata imao brojke od 15 poena i šest skokova. Kokilu krasi izvanredna fizička snaga, skočnost i eksplozivnost, ali nije neko ko širi igru. Nema dileme da je ovo odlično pojačanje za Virtus, jer će u italijanskom timu dobiti znatno veću šansu i u debitantskoj sezoni u Evroligi odmah pokazati od čega je.
Takođe, Kokila može da se pohvali da je prošle godine sa reprezentacijom Angole stigao do zlata na Afro Basketu. Virtus je ovim potpisom verovatno kompletirao roster, pa su tako opremu crno-belih tokom leta zadužili još Rašid Belo, Markus Kar, Davide Kasarin, Kesler Edvards, Trent Ferjzer, Bobi Klintman, Vendel Mur i Livio Berlingeri.