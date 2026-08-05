Dubai doveo šampiona Evrokupa, pa ga prosledio na pozajmicu u Virtus

Dubai je ove godine rešio da poveća ulog i ne misli samo na predstojeću takmičarsku godinu, već i na budućnost. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je odlučio da kao zalog za neke naredne godine potpiše Kevina Kokilu. Momak iz Angole je stavio paraf na trogodišnju saradnju s šampionom ABA lige, ali ga očekuje jednogodišnja pozajmica.

Naime, Kokila je promovisan kao novi član italijanskog Virtusa, objavili su crno-beli.