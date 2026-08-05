¡Inminente! Fudbalska aristokratija otvorila škrinju, najskuplji transfer u istoriji kluba

Kako se ističe, nedostaje samo još zeleno svetlo reprezentativca Obale Slonovače, međutim to sigurno neće biti problem, jer je Diomande od početka želeo samo Real Madrid. On je mimo svojih želja otputovao sa ekipom na pripreme u Austriju, ali radi odvojeno od tima, po individualnom programu. On sada čeka i dozvolu kluba da otputuje u Madrid kako bi završio kompletnu papirologiju i lekarske preglede, pre nego što zaduži opremu Blankosa.

Real Madrid je krenuo “all-in” na Diomandea i kako se navodi, transfer će sigurno biti između 130.000.000 i 140.000.000 evra sa svim bonusima, verovatno i više. Samo osnovni deo će sigurno biti preko 120.000.000 evra, što prevazilazi transfer Edena Azara iz Čelsija leta 2019. godine, a sigurno će ići i preko 127.000.000 evropskih novčanica, koliko su Blankosi platili za Džuda Belingema pre tri godine.

Ovo je takođe najveći transfer u istoriji Lajpciga, prvi preko 100.000.000 evra s obzirom da je Joška Gvardiola pre tri leta Mančester Siti platio 90.000.000 evra. No, nije najskuplji ikada u Bundesligi. Taj rekord i dalje drži Usman Dembele kada je prelazio iz Borusije Dortmund u Barselonu za gotovo 150.000.000 evra 2017. godine.

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