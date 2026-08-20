Živa je Zvezda! Skinula okove sa nogu i poletela ka Ligi Evrope

Nove taktičke zadatke najbolje su usvojili Rade Krunić , Timi Maks Elšnik i Mirko Ivanić . Prvi je doktorski odigrao na realaciji štoper-zadnji vezni, unosivši mirnoću u poslednju liniju tima, drugi je bio savršen spoj između odbrane i napada, sa brojnim promenama pravca na terenu, a treći je bio glavni egzekutor onoga što je Crvena zvezda uspela da stvori kroz igru ove večeri.

Tehnički nokaut protiv Hapoel Ber Ševe bacio je srpskog šampiona na kolena. Videla je Crvena zvezda sve zvezde nakon žestokog krošea u kvalifikacijama za Ligi šampiona i morala da zapljusne lice hladnom vodom, kako bi došla do svesti. Tu hladnu vodu sa sobom je poneo Albert Rijera , koji je uspešno obavio svoj prvi zadatak na klupi Crvene zvezde. Pozitivnom energijom koju je doneo na Marakanu, Španac je uspeo da razmrda svlačionicu, taktički je postavio stvari na svoje mesto, na šta je ekipa pozitivno reagovala i došla do ogromne prednosti u plej-ofu Lige Evrope protiv Viktorije Plzenj – 3:0 (1:0).

Mogao je da žali Albert Rijera što njegova ekipa nije uspela da iskoristi pozitivan trenutak posle drugog gola i trećim gotovo reši pitanje prolaska u drugo po kvalitetu takmičenje na Starom kontinentu. Da se to nije dogodilo ne bi imao razloga da ne bude zadovoljan, posebno što je tokom meča, a posebno u finišu bilo dosta oscilacija u Zvezdinoj igri. Srećom po domaćina, to se nije odrazilo negativno na rezultat. Ipak, na kraju je treći gol stigao u 89. minutu, nakon jedanaesterca koji je u pogodak pretvorio Aleksandar Katai! Mnogo više od toga kako je Crvena zvezda bila postavljena terenu, bilo je važnije da igrači Crvene zvezde sebi počnu da veruju u sebe na terenu. Kada je samopouzdanje počelo da nadolazi, počelo je i da se oseća da ekipa Alberta Rijere može do prednosti. Tek nakon isteka pola časa igre domaćin je počeo da preti u naletima, što je bilo dovoljno da se gosti izbace iz ritma. Probao je prvo Elšnik, potom je bilo opasno posle kombinacije Čama i Ivanića, a onda je Crvena zvezda kreirala jednu od najboljih akcija na utakmici. Sve je krenulo od najboljeg igrača na terenu, Radeta Krunića, koji je pronašao dobro otvorenog Elšnika. Slovenac je potom ispoštovao sjajno kretanje Mirka Ivanića, poslao mu loptu u prostor, a kapiten srpskog šampiona je pronašao slobodan prostor u donjem levom uglu.

Viktorija Plzenj nije bila bezopasna, ali su crveno-beli uspevali da zatovre prostore ka svom golu i prilike koje je kreirala ekipa Martina Hiskija osujete neposredno pre ulaska u završnu fazu. I Zvezdina odbrana se svakim dobro odrađenim poslom hranila samopouzdanjem. Mateus je u nekoliko situacija bio siguran, a najbolju šansu za Čehe u 41. minutu osujetio je požrtvovani Veljković, popravivši nesigurnu reakciju Kostova u ranijoj fazi utakmice. Koliko je Zvezdinim igračima značio taj gol videlo se odmah na početku drugog poluvremena, kada je u uvodna dva minuta prvo izblokiran opasan udarac Kostova, a potm je Bukari glavom gađao pravo u hladnokrvnog Florijana Vigelea. Po desnoj strani se sve više otvarao prostor za Bukarija, ali je na terenu često leteo kao raketa koja nema navođenje u sebi. Vrhunac nepromišljenosti dostigao je samo dva minuta nakon drugog gola crveno-belih, kada je umesto asistencije odneo loptu do kraja i na kraju udario u protivničkog igrača. Ipak, pre toga je Markana je drugi put dostigla vrhunac euforije. Čam je uposlio rastrčanog Elšnika na levom boku, ovaj je povukao loptu po levom krilu, a potom poslao oštru loptu pred sam peterac gde ju je Ivanić poslao u protivničku mrežu.