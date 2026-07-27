Kako je In Bom Hvan deset minuta pretvorio u san

Iako je na terenu proveo tek nešto više od deset minuta, računajući i sudijsku nadoknadu, In bom Hvan je ostavio više nego dobar utisak na svom debiju za Porto u prijateljskoj utakmici protiv Aston Vile (2:1). Da bismo vam približili utisak sa Dragaa prenećemo vam konstataciju novinara A’Bole Fransiska Sebea, koji je u svom tekstu napisao:

“In Bom Hvan je na terenu proveon nešto više od deset minuta, dovoljno da ostavi navijače Porta bez daha”.

Južnokorejski reprezentativac, koji je došao iz Fajenorda, za kratko vreme je demonstrirao prefinjenu tehniku, fudbalsku inteligenciju, ali i radnu etiku koja je karakteristična za sve igrače iz ove azijske zemlje. A’Bola navodi da je tokom kratkog boravka na terenu bivši igrač Crvene zvezde učestvovao u akciji sa Eustakijom i Kiviorom, nakon koje je Sains imao odličnu priliku, ali je njegov udarac završio u rukama protivničkog golmana.