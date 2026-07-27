Kako je In Bom Hvan deset minuta pretvorio u san
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 11:11
Upečatljiv debi Korejca u dresu Porta
Iako je na terenu proveo tek nešto više od deset minuta, računajući i sudijsku nadoknadu, In bom Hvan je ostavio više nego dobar utisak na svom debiju za Porto u prijateljskoj utakmici protiv Aston Vile (2:1). Da bismo vam približili utisak sa Dragaa prenećemo vam konstataciju novinara A’Bole Fransiska Sebea, koji je u svom tekstu napisao:
“In Bom Hvan je na terenu proveon nešto više od deset minuta, dovoljno da ostavi navijače Porta bez daha”.
Južnokorejski reprezentativac, koji je došao iz Fajenorda, za kratko vreme je demonstrirao prefinjenu tehniku, fudbalsku inteligenciju, ali i radnu etiku koja je karakteristična za sve igrače iz ove azijske zemlje. A’Bola navodi da je tokom kratkog boravka na terenu bivši igrač Crvene zvezde učestvovao u akciji sa Eustakijom i Kiviorom, nakon koje je Sains imao odličnu priliku, ali je njegov udarac završio u rukama protivničkog golmana.
Izabrane vesti
Čak i u toj situaciji Hvan je smatrao da je upravo mogao da uradi bolji posao.
“Srećan sam, ali istovremeno i malo razočaran jer sam mogao bolje da izvedem to dodavanje. Daću više od sebe sledeći put. Atmosfera je bila neverovatna”, izjavio je Hvan u video snimku koji objavljen na društvenim mrežama Porta.
A’Bola saznaje, iz izvora bliskih klubu, da je Hvan od prvog dana u trening-centru Olival oduševio stručni štab na čelu sa Franšeskom Fariolijem, saigrače i upravu kluba izuzetnim profesionalizmom. Utisak su objedinili njegova pristojnost i poznavanje engleskog jezika, što znatno olakšava komunikaciju i ubrzava njegovu integraciju u novu sredinu.
Porto je ovim transferom dobio profil igrača drugačijih karakteristika u odnosu na ostale veziste u rosteru - fudbalera sposobnog da stavi loptu pod kontrolu, ubrza igru i donese taktičku zrelost. Hvan je u nedelju, dan nakon duela sa Aston Vilom, zabeležio i prve minute kao starter u pobedi nad ekipom Sao Žoao de Ver (2:1), čime je nastavio prilagođavanje zahtevima trenera Fariolija pred start nove sezone.
Porto sezonu startuje 1. avgusta, utakmicom Superkupa Portugalije protiv Torensea.