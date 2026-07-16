Znamo za golove, ali šta još odlučuje o tome kome ide Zlatna kopačka? Postoje dva kriterijuma…
Vreme čitanja: 3min | čet. 16.07.26. | 17:34
Na osnovu trenutnog stanja, Lionel Mesi joj je bliži od Kilijana Embapea, iako su poravnati po broju pogodaka
Finalisima se nije održala, ali smo je dobili – u finalu Mundijala. S obzirom na to da je ortkazana, možda je tako moralo da bude, možda je tako i pošteno. Španci i Argentinci u nedelju za svetsku titulu, ali još nešto ostalo je ovoga vikenda da se odredi, a to je ko će biti Zlatna kopačka.
Zbog nje će interesantna biti i utakmica između Engleske i Francuske – za treće mesto. Kilijan Embape je zajedno sa Lionelom Mesijem u prvom planu kada je reč o trci za Zlatnu kopačku, napravili su razliku u odnosu na ostale, dali su do sada osam golova. Ali, šta ako ostanu poravnati po broju pogodaka?
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Sve će biti vrlo jednostavno ukoliko jedan od njih dvojice zatrese mrežu, a drugi ne. Tada je matematika jasna. Znamo za golove kako ide, ali šta još odlučuje kome ide Zlatna kopačka? Postoje dva kriterijuma…
Lionel Mesi – osam golova. Kilijan Embape – takođe osam. Ipak, na osnovu trenutnog stanja, Argentinac joj je bliži od Francuza, iako imaju identične brojke. Nagrada ne može da se podeli, a osvajač osam Zlatnih lopti je u prednosti zbog – broja asistencija.
KILIJAN EMBAPE NAJBOLJI STRELAC MUNDIJALA – KVOTA 1,90!
Ukoliko dvojica ili više igrača budu poravnati po broju golova, onda se gledaju asistencije. Lionel Mesi je zabeležio četiri, i sve su bile u nokauf fazi: protiv Egipta i Švajcarske jedna, a sinoć u polufinalu protiv Engleske namestio je golove Encu Fernandezu i Lautaru Martinezu. Za jednu je Kilijan Embape u zaostatku: ima dve iz duela sa Norveškom, te jednu iz četvrfinalnog dvoboja sa Marokom.
Ali, zamislite scenario: nijedan ne trese mrežu, Lionel Mesi ne namešta novi gol nekom od saigrača, a Kilijan Embape upisuje jednu asistenciju. Bili bi tada jednaki u obe kategorije. I, šta onda?
Prelazi se na drugi kriterijum, a to je ukupan broj minuta na turniru. Lionel Mesi je sakupio 620, dok je Kilijan Embape na 609. U tom slučaju, kada bi imali identičan učinak u kolonama sa golovima i asistencijama, Zlatna kopačka bi otišla u ruke Francuza. Naravno, pod uslovom da se po pitanju minutaže nešto ne promeni u poslednje dve utakmice na Mundijalu – u borbi za treće mesto i finalu.
Sve u svemu, prednost argentinskog virtuoza je jedna asistencija, a francuskog napadača nešto manji broj minuta na tareni. Konkretno 11 minuta.
LIONEL MESI NAJBOLJI STRELAC MUNDIJALA – KVOTA 2,00!
Na prethodnom Mundijalu je najbolji strelac bio Kilijan Embape, dao je osam golova, dok je Lionel Mesi zastao na sedam. Njih dvojica će i sada odlučiti o tome kome će Zlatna kopačka, samo ovoga puta ne u direktnom duelu. Ipak, ima mala šansa da je uzme i neko treće, ali se meri u promilima…
Iako je na listi treći sa sedam golova, Erling Haland nema nikakve šanse. Završio je turnir. Sledeći su engleski reprezentativci Hari Kejn i Džud Belingem sa šest pogodaka. Dva su u zaostatku za vodećim duom i obojica imaju tek jednu asistenciju. Jasno je kolike su im šanse zapravo da sve okrenu naopačke u poslednjem trenu.
FINALE
Nedelja, 21.00: (2,40) Španija (3,00) Argentina (3,70)
UTAKMICA ZA TREĆE MESTO
Subota, 23.00: (1,95) Francuska (3,85) Engleska (3,75)