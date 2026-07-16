Znamo za golove, ali šta još odlučuje o tome kome ide Zlatna kopačka? Postoje dva kriterijuma…

Sve će biti vrlo jednostavno ukoliko jedan od njih dvojice zatrese mrežu, a drugi ne. Tada je matematika jasna. Znamo za golove kako ide, ali šta još odlučuje kome ide Zlatna kopačka? Postoje dva kriterijuma…

Lionel Mesi – osam golova. Kilijan Embape – takođe osam. Ipak, na osnovu trenutnog stanja, Argentinac joj je bliži od Francuza, iako imaju identične brojke. Nagrada ne može da se podeli, a osvajač osam Zlatnih lopti je u prednosti zbog – broja asistencija.

KILIJAN EMBAPE NAJBOLJI STRELAC MUNDIJALA – KVOTA 1,90!

Ukoliko dvojica ili više igrača budu poravnati po broju golova, onda se gledaju asistencije. Lionel Mesi je zabeležio četiri, i sve su bile u nokauf fazi: protiv Egipta i Švajcarske jedna, a sinoć u polufinalu protiv Engleske namestio je golove Encu Fernandezu i Lautaru Martinezu. Za jednu je Kilijan Embape u zaostatku: ima dve iz duela sa Norveškom, te jednu iz četvrfinalnog dvoboja sa Marokom.

Ali, zamislite scenario: nijedan ne trese mrežu, Lionel Mesi ne namešta novi gol nekom od saigrača, a Kilijan Embape upisuje jednu asistenciju. Bili bi tada jednaki u obe kategorije. I, šta onda?