Žorž, očerupaj PSŽ i donesi nam 65.000.000 evra

Isti medij javlja da se Mendeš pre pet meseci, u vreme kada je Godts doživeo pravu eksploziju i postao jedan od najboljih igrača holandske lige, ponudio Ajkasu da posreduje u njegovom budućem transferu. Portugalac je Kopljanicima predložio da bude plaćen samo u slučaju da im obezbedi željenu sumu novca.

Pari Sen Žermen, odnosno njegov strateški savetnik, Luis Kampos je pre dva dana, putem mejla, poslao prvu ponudu holandskom velikanu koja je iz Amsterdama glatko odbijena. Šampion Evrope je ponudio 40.000.000 evra fiksno i 5.000.000 u bonusima.

Dok bude trajalo natezanje klubova, na Godtsu je da čeka i igra fudbal. Belgijanac čiji je agent Nils de Jonk nedavno javno poručio da je postignut načelni dogovor sa PSŽ-om oko ugovora do 2031. ili 2032. godine, večeras ima priliku da protiv Šelbruna ponovo zablista, kao što je to činio nedavno protiv Vojvodine.

Godts je lani u Erediviziji imao čudesne brojke. Odigrao je svaku od 34 utakmice, u 17 navrata bio strelac, dok je čak 13 puta asistirao saigračima pre nego što su postizali golove.