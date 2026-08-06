Eksplozija bugarskog fudbala! Bez Ludogoreca…

Ludogorec je godinama vladao i vukao nacionalni koeficijent dok mu prošle sezone nije odzvonilo u Bugarskoj.

Levski je prekinuo zelenu strahovladu, a ostatak bugarskog fudbala se probudio. I eksplodirao u letnjim kvalifikacijama! Bugarski klubovi ovog leta imaju šest pobeda, osam remija i samo jedan poraz. Jedini koji je eliminisan je zapravo Ludogorec na prvoj prepreci u kvalifikacijama za Ligu konferencije, protiv Hapoel Tel Aviva.

Ali, svi ostali su živi! I sa solidnim šansama da Bugarska na jesen ima dva predstavnika u evropskim takmičenjima. Možda i tri!

Novu veliku pobedu bugarskom fudbalu je večeras doneo CSKA iz Sofije. On je na neutralnom terenu u Gruziji savladao Makabi iz Tel Aviva kao gost rezultatom 3:0 i napravio ogroman korak ka plasmanu u plej-of za Ligu Evrope.

Nakon nepunih 10 minuta je CSKA visokim pritiskom naterao Izraelce na grešku na sredini terena i sevnula je kontra koju je lepim šutem sa distance krunisao Belorus Ebong na dodavanje argentinskog napadača Godoja. Pomenuti Argentinac je 20 minuta kasnije uhvatio fenomenalan volej na ivici kaznenog prostora i duplirao prednost. Tačku na veliki trijumf Bugara je stavio holandski rezervista Jul Zvarts u 90. minutu.

Ako CSKA ovu veliku prednost iz današnjeg meča potvrdi u revanšu za sedam dana, u plej-ofu za Ligu Evrope ga čeka grčki OFI koji svakako nije nepremostiva prepreka. Makar im je evropska jesen u Ligi konferencije praktično zagarantovana.

Podsetimo da je CSKA krenuo iz prvog kola kvalifikacija gde je sa dve pobede rešio Deri Siti iz Severne Irske, da bi potom odigrao dva puta 0:0 protiv Karabaga i na penale eliminisao prošlosezonski hit Lige šampiona. Nije bio favorit ni u meču sa Makabijem jer je tim iz Tel Aviva sjajno otvorio sezonu. U Superkupu Izraela je razbio Hapoel Ber Ševu, a onda u dva meča uništio Šerif sa ukupnih 6:0.

Pored CSKA, do Lige Evrope bi na jesen mogao i šampion Levski. Oni su na početku kvalifikacija za Ligu šampiona deklasirali banjalučki Borac, potom u drugom kolu eliminisali rumunskog prvaka Univerzitateu iz Krajove, da bi pre dva dana u prvom meču trećeg kola na mišiće savladali Kairat u Bugarskoj (1:0) i imaju blagu prednost pred revanš. Ako prođu, u plej-ofu idu na AEK iz Atine gde su autsajderi. Ako ispadnu, idu na poraženog iz dvomeča između Anderlehta i PAOK-a. Liga konferencije im je svakako zagarantovana…

Do jeseni i Lige konferencija može i onaj “drugi” CSKA iz Sofije. Ili prvi, u zavisnosti sa koliko moralne ispravnosti gledate na spor oko toga ko je pravi CSKA. Originalni PFK CSKA Sofija je 2016. godine bankrotirao pod teretom duga od oko 13 miliona evra. Tadašnji vlasnik je, kako bi zaobišao dugove, preselio i preimenovao drugi klub, Liteks iz Loveča, u "CSKA Sofija" i smestio ga na stadion Bugarske armije. Nezadovoljna grupa navijača, veterana i klupskih legendi odbila je da prihvati ovaj "hibridni" klub kao naslednika. Oni su se 19. jula 2016. okupili u Centralnom vojnom klubu i osnovali potpuno novi klub – FK CSKA 1948 Sofija.

Krenuli su iz četvrte lige, odmah ušli u treću, pa ekspresno u drugu odakle su posle dve sezone stigli do elitnog ranga bugarskog fudbala. Ovo im je sedma sezona kao prvoligašima, a već treća u kojoj se bore u evrokvalifikacijama. Na prvoj prepreci su boljim izvođenjem penala eliminisali Spartak iz Trnave, da bi sinoć iznenadili u Atini gde su u prvom meču odigrali šokantnih 1:1 protiv favorizovanog Panatinaikosa. I dalje su autsajderi u tom dvomeču, ali makar imaju dobru šansu da u revanšu naprave iznenađenje i eliminišu grčkog velikana. U plej-ofu bi ih čekao poraženi iz duela češkog Hradeca i turskog Bešiktaša.

Sve u svemu, ima Bugarska dobru šansu da na jesen ima dva predstavnika u evrokupovima, a u idealnom scenariju čak i tri – po jednog u svakom takmičenju. Šta god da se desi, ovo je veliki korak napred za bugarski fudbal u odnosu na vreme kada je Ludogorec jedini pobeđivao u Evropi. Nacionalni koeficijent raste, pa je i budućnost svetlija.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Sreda

Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)

/Korbu 65/

Četvrtak

KuPS - Univerzitatea Krajova 1:1 (0:1)

/Moreno Ćorćari 72 - Bajaram 38/

Jagjelonija - Rendžers 2:1 (1:1)

/Fernandez 13, Šmit 21 - Montola 4/

Makabi Tel Aviv - CSKA Sofija 0:3 (0:2)

/Ebong 9, Godoj 29, Zvarts 90/

Leh Poznanj - Ki Klaksvik 1:0 (0:0)

/Agner 81

Hradec - Bešiktaš 0:1 (0:0)

/Kiličsoj 80/

Linkoln - Omonija 1:1 (0:0)

/Rutjens 71 - Andreou 90+3/

PAOK - Anderleht 0:1 (0:1)

/Cvetković 1/

Salcburg - Pafos 1:0 (0:0)

/Tabaković 88/

Tun - Vikingur 3:0 (2:0)

/Bamert 19, Labo 25, Saiz 90+4/

Benfika - Harts 6:1 (3:0)

/Rafa Silva 3, Araužo 23, Pavlidis 42 penal, Prestijani 59, Duran 87, Šjelderup 90+3 penal - Reno 72/