Realov dan za velike stvari: Vinisijus Žunior ostaje još šest godina!

Prema saznanjima, pregovori su završeni uspešno i dogovoren je nastavak saradnje u trajanju od još šest godina. Posao će biti ozvaničen do kraja ove sedmice. Da se razgovori definitivno usmeravaju ka putu konačnog dogovora bilo je jasno posle sastanka Vinijevih agenata i čelnika Real Madrida u sredu, danas su samo dogovoreni finalni detalji i dve strane pružile su ruke jedna drugoj u znak potvrde da je sve rešeno.

Petak, 14.00: (1,90) Bajern Minhen (3,60) Aston Vila (3,60)

Podsetimo, Blankosi su na tom sastanku u sredu zvanično podigli Vinijevu ponudu za platu, navodno iznad 22.000.000 evra koliko je iznosio prethodni predlog od strane kluba. To je i Brazilca nateralo da spusti svoje zahteve sa ukupno 30.000.000 evra, kada se uzmu osnovna plata, bonusi i bonus za produžetak saradnje koji je bio jedan od kamena spoticanja u dosadašnjim pregovorima.

Ovim se završava i svaka nada Arsenalovih čelnika da mogu do Vinisijusa u potencijalnom blokbasteru. Razgovori Vinija i Reala o novom ugovoru počeli su još u januaru 2025. godine i dugo nije bilo nikakvih promena u raspoloženju dve strane, pa se čak spekulisalo i o njegovom odlasku. U Realu su čak bili spremni da ga prodaju ovog leta, godinu dana pre isteka saradnje, kako ga ne bi izgubili bez evrocenta obeštećenja.

U Arsenalu su bili potpuno uvereni da će Vini kod njih, zbog čega su i insistirali na transferu, međutim Real Madrid je otklonio svaku dilemu.