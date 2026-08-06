Realov dan za velike stvari: Vinisijus Žunior ostaje još šest godina!
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 19:38
Kraljevski klub završio još jedan ogroman posao...
Sve ono što je prethodnih dana najavljivano u Real Madridu, sada je ozvaničeno ili bar potvrđeno. Posle realizacije bombastičnog transfera Jana Diomandea u paketu vrednom 140.000.000 evra, Kraljevski klub je samo nekoliko sati kasnije završio još jedan veliki posao i dogovorio ostanak Vinisijusa Žuniora na još šest godina!
Ovaj posao potvrdili su prvo novinari Atletika Dejvid Ornštajn i Mario Kortegana. Oni su prethodnih dana i sedmica detaljno i revnosno izveštavali o detaljima pregovora koji su trajali više od 18 meseci! Ubrzo zatim zvanično je produžetak ugovora objavio i Real Madrid.
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Prema saznanjima, pregovori su završeni uspešno i dogovoren je nastavak saradnje u trajanju od još šest godina. Posao će biti ozvaničen do kraja ove sedmice. Da se razgovori definitivno usmeravaju ka putu konačnog dogovora bilo je jasno posle sastanka Vinijevih agenata i čelnika Real Madrida u sredu, danas su samo dogovoreni finalni detalji i dve strane pružile su ruke jedna drugoj u znak potvrde da je sve rešeno.
Petak, 14.00: (1,90) Bajern Minhen (3,60) Aston Vila (3,60)
Podsetimo, Blankosi su na tom sastanku u sredu zvanično podigli Vinijevu ponudu za platu, navodno iznad 22.000.000 evra koliko je iznosio prethodni predlog od strane kluba. To je i Brazilca nateralo da spusti svoje zahteve sa ukupno 30.000.000 evra, kada se uzmu osnovna plata, bonusi i bonus za produžetak saradnje koji je bio jedan od kamena spoticanja u dosadašnjim pregovorima.
Ovim se završava i svaka nada Arsenalovih čelnika da mogu do Vinisijusa u potencijalnom blokbasteru. Razgovori Vinija i Reala o novom ugovoru počeli su još u januaru 2025. godine i dugo nije bilo nikakvih promena u raspoloženju dve strane, pa se čak spekulisalo i o njegovom odlasku. U Realu su čak bili spremni da ga prodaju ovog leta, godinu dana pre isteka saradnje, kako ga ne bi izgubili bez evrocenta obeštećenja.
U Arsenalu su bili potpuno uvereni da će Vini kod njih, zbog čega su i insistirali na transferu, međutim Real Madrid je otklonio svaku dilemu.
Kako javljaju razni fudbalski insajderi, na brazilskog napadača veliku ulogu imao je Žoze Murinjo koji je bio direktno umešan u pregovore. On je uverio Vinija da će mu biti i ostati jedan od ključnih igrača u timu, posle čega se raspoloženje i kod igrača značajno promenilo. Takva uverenja dobio je i od prvog čoveka kluba Florentina Pereza.
Real Madrid je tokom leta doveo Jana Diomandea, Marka Kukurelju, Bernarda Silvu, Ibrahimu Konatea, Karlosa Espija i Denzela Damfrisa, ali će na kraju ipak da ‘izvisi’ za Rodrija koji je izgleda birao Barselonu pre svog rodnog grada.
Vinisijus je dosad upisao 375 nastupa za Real od dolaska iz Flamenga leta 2018. Upisao je 128 golova i 100 asistencija. Prošle sezone bio je strelac 22 puta, ali je Kraljevski klub drugu sezonu zaredom okončao bez osvojenog trofeja.
Produžetak saradnje je od početka bio najlogičniji rasplet, pa će Real u narednoj sezoni napred imati triling Vini – Embape – Diomande!