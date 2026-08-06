Ništa od povratka u Partizan, Alen Smailagić završio u Turskoj

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Prema zasad nezvaničnim informacijama, Smailagiću na novoj adresi sleduje ugovor vredan 900.000 dolara po sezoni. Galatasaraj je navodno bio spreman da plati Virtusu iz Bolonje izlaznu klauzulu od 300.000 dolara, međutim u međuvremnu su dva kluba postigla dogovor oko toga da se ne plaća obeštećenje.

Pored Partizan Mozzart Beta, za nekadašnjeg igrača Golden Stejt Voriorsa bila je zainteresovana i Unikaha iz Malage, ali je Galatasaraj uspeo da pobedi konkurenciju.

Prošle sezone Smailagić je odigrao 31 meč u Evroligi za Virtus, a 18 puta je bio starter. Beležio je 7,4 poena u proseku, uz 2,5 skokova i skoro jednu asistenciju.