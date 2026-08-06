Kupujmo domaće: Najbolji igrač Monaka stigao u PSŽ

Iz sezone u sezonu je sve više i više napredovao 24-godišnji fudbaler, kog dobro pamte i ljubitelji fudbala sa ovih prostora jer je pre dve godine u debitantskoj sezoni u Ligi šampiona zatresao mrežu i protiv Crvene zvezde. Na debiju u elitnom takmičenju dao je gol protiv Barselone u pobedi, i tadašnje partije su ga lansirale među elitne francuske fudbalere. Prošle sezone na 43 utakmice imao sedam golova i 11 asistencija, što mu je na kraju donelo poziv Didijea Dešana za Svetsko prvenstvo i debi na Mundijalu, kada je ušao u igru protiv Iraka.

Francuski reprezentativac je u Monaku proveo devet godina, pošto je 2017. stigao iz Torsija sa 12 godina i u potpunosti se razvio i izgradio u Monako, od mlađih kategorija, preko B ekipe do prvog tima, za koji je debitovao 2021. godine. Završava svoju misiju na stadionu Luj II sa 139 nastupa na takmičarskim utakmicama, uz 23 gola i 28 asistencija. Vrhunska statistika za pet godina provedenih u crveno-belom dresu.

Oduševljen je zbog prelaska u redove dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope.

"Potpis za Pari Sen Žermen predstavlja za mene nešto mnogo. Ponosan sam. Odrastao sam u regionu Pariza i dolazak u ovako prestižan klub mnogo znači meni i mojoj porodici. Želim da zahvalim predsedniku Naseru Al Kelaifiju, Luisu Kamposu i Luisu Enrikeu na poverenju koje su mi ukazali, kao i svima koji su me podržavali tokom mog puta. Jedva čekam da obučem ovaj dres, nastavim razvoj u ovom velikom klubu i dam sve od sebe kako bih predstavljao Pari Sen Žermen pred našim navijačima", rekao je na predstavljanju.

Do sada, najveći posao u Ligi 1 od transfera ovog leta bila je upravo kupovina Monaka, koji je doveo Matisa Ablina iz Nanta za 25.000.000 evra + 5.000.000 na ime potencijalnih bonusa.