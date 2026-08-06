Preokret u slučaju Lonija Vokera

04.05: (1,20) Mineros (19,0) Korekaminos (5,00)

Denver Nagetsi imaju još dva otvorena mesta u rosteru i očekivano se traže plejmejker/kombo-bek i centar da popune te rupe koje su nastale odlascima Džejlena Piketa i Jonasa Valančijunasa, a ko će se naći u konačnom sastavu Dejvida Adelmana, znaće se kada se završi trening kamp. Takav je ugovor potpisao Loni Voker da on važi samo za baš taj trening kamp, pa će tamo morati da se dokaže i zaradi mesto u ekipi Denvera, kao i novac koji mu je spreman za jednogodišnji ugovor, ako Nagetsi odluče da ga zadrže.

Očigledno je to bila najbolja ponuda koju je mogao da dobije, tako da će morati da se izbori za svoje mesto pod suncem, tačnije u ovom slučaju, mesto pod planinama u Koloradu. Trening kamp bi trebalo da počne krajem meseca, otprilike 28. ili 29. septembra kada će prvo biti tradicionalni dan za medije i tada će se odlučivati i o sudbini doskorašnjeg igrača Makabija iz Tel Aviva.

Denver je isto pustio otvorene treninge i probe u Grend Repids Gold ekipi, gde možete da platite 300 dolara i igrate za tim iz razvojne Dži lige. To su isto uradili i Detroit Pistonsi, a to dođe čisto radi malo zabave. Jedini ko je tako došao do NBA je Džonatan Simons, koji je poslednji novac iz džepa dao da ode na tu probu u Sparsima i prošao je, pa kasnije bio i jako bitan član ekipe.

Što se tiče Lonija Vokera, zaključak, ako Denver iz nekog razloga odluči da ga ne zadrži, najverovatnije će morati da se vrati u Evropu.