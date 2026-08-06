Saša Lukić za 48 sati menja klub

Posle tri sezone na Krejven kotidžu, došlo je vreme da 29-godišnji Šapčanin osveži karijeru. Promeniće dres, ali ga to neće sprečiti da probije brojku od 100 nastupa u Premijer ligi. Trenutno je na brojci od 92 utakmice u najmoćnijoj ligi planete.

Kada je januara 2023. stigao iz Torina u Fulam za naknadu od 10.000.000 evra, Lukić je potpisao ugovor na četiri i po godine. Londonski klub napušta godinu dana pre isteka saradnje, a još nije poznato koliko će novca Ipsvič izdvojiti za njegovu slobodu.

Lukić je za Fulam odigrao 106 utakmica uz učinak od tri gola i pet asistencija. U dresu reprezentacije Srbije ima 62 nastupa uz dva pogotka.

Fulam je već naciljao zamenu i pregovara sa Sautemptonom oko 22-godišnjeg veziste Šeja Čarlsa, inače deteta Manečster Sitija i reprezentativca Severne Irske.