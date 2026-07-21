Zvanično: Omri Glazer se vratio u Haifu za platu od 400.000 evra, stigao i Srbin iz Serije B

Makabi nije zvanično objavio koliko će na ime obeštećenja platiti Zvezdi – dovedenog pre tri godine za 1.200.000 evra – ali mediji maltene jednoglasno pišu da će cena biti između 250.000 i 300.000 evra. Sam Glazer će dobiti godišnju platu od 400.000 evra, manje od onoga što je primao u Beogradu. Očekivano s obzirom da je posle odlične prve u naredne dve sezone, a posebno u ovoj poslednjoj, uglavnom sedeo na klupi. Pride, ukoliko uspe da aktivira sve bonuse moći će da primanja podigne na 500.000 evra što bi ga učinilo najplaćenijim Izraelcem u Makabiju.

Gol Crvene zvezde svakako će i u narednoj sezoni braniti Mateus, uz pomoć mladog Sava Radanovića – kao bonus stajao među stativama protiv Mačve u prvom kolu – i Ivana Guteše.

Istog dana Makabi je predstavio još jednog Srbina kao pojačanje, mada ovog sa američkim pasošem. U pitanju je 29-godišnji Andrea Novaković, koji je prošle sezone bio u Seriji B sa Ređijanom. I ispao u Seriju C. Novaković je odigrao i tri utakmice za reprezentaciju SAD, a igrao je, između ostalih, za Reding, Frozinone, Veneciju, Bari… Prošle sezone je postigao pet golova na 33 utakmica, a u Izrael ide kao slobodan igrač.