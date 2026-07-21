Silvester Džasper hoće u Zulte Varegem, oprašta se protiv Brage
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 17:45
Jedan od najboljih belgijskih novinara najavljuje veliki transfer
Tiho se spominjao Partizan, Vojvodina je bila spremna da Železničaru iz Pančeva isplati 1,8 miliona evra za slobodu Silvestera Džaspera, ali bi jedan od najboljih stranaca u Mozzart Bet Superligi mogao da karijeru nastavi u Belgiji.
Uticajni belgijski mediji ovog popodneva, odnosno poznati insajder Saša Tovalijeri, pišu da je Zulte Varegem počeo pregovore sa Železničarom iz Pančeva oko angažovanja krilnog igrača. Navodno, pristanak je dao i Džasper, koji na belgijsku ligu gleda kao na sjajnu šansu za dodatno napredovanje.
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Belgijanci tvrde i da će se Silvester Džasper od Železničara oprostiti u sutrašnjem meču protiv Brage u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu Konferencije.
Zulte Vargem je imao tešku sezonu. Izborili su opstanak teškom mukom, i sada žele da sklope tim koji će biti u mirnoj luci. Ako je Silvester Džasper zaista meta, moraće Varegema dobro da se otvori. Nije Zulte prethodnih godina plaćao milionska obeštećenja, odnosno cifru koju za Džaspera traže u Železničaru. Istina, pre dva leta su za napadača bugarskog Boteva Točukvu Nandija dali nešto više od milion evra. Sada će, bar prema najavama iz Pančeva, mroati da podignu ulog.
Džasper je rođen u Londonu gde je i počeo fudbalski put. Rano je, još sa 11 godina, napustio KPR i preselio se u Fulam u kojem nikada nije dobio šansu u prvom timu. Kalio se na pozajmicama u Kolčester Junajtedu, Hibernijanu i Bristol Roversu, pre nego što se leta 2023. godine otisnuo u Portimonense. Za jednu sezonu, koliko je proveo u Portugaliji, nije uspeo da ostavi bogzna kakav utisak, ništa bolji nije bio ni u Poljskoj nastupajući za Šljonsk iz kojeg je stigao u Železničar. I u Pančevu eksplodirao.
Nedavno je gostovao u Mozzart podkastu „2X45“ minuta i bio vrlo samouveren.
„Kada sam u situaciji 'jedan na jedan', osećam da mogu da igram i u Premijer ligi. Meni je to prirodno, jer u svaki duel ulazim sa mišlju da ću nešto da napravim, neku fintu, a nisam spazio nekog defanzivca za koga bih rekao da protiv njega nisam mogao. Što se tiče igrača iz lige, Aleksandar Katai je odigrao najbolje prošlu sezonu, a dosta kvalitetnih pojedinaca ima i u mom timu, poput Popovića ili Milikića. Sviđaju mi se i Sek iz Partizana, Enem iz Zvezde, Sadi iz Novog Pazara...“, rekao Džasper.