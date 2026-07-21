Silvester Džasper hoće u Zulte Varegem, oprašta se protiv Brage

Belgijanci tvrde i da će se Silvester Džasper od Železničara oprostiti u sutrašnjem meču protiv Brage u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu Konferencije.

Zulte Vargem je imao tešku sezonu. Izborili su opstanak teškom mukom, i sada žele da sklope tim koji će biti u mirnoj luci. Ako je Silvester Džasper zaista meta, moraće Varegema dobro da se otvori. Nije Zulte prethodnih godina plaćao milionska obeštećenja, odnosno cifru koju za Džaspera traže u Železničaru. Istina, pre dva leta su za napadača bugarskog Boteva Točukvu Nandija dali nešto više od milion evra. Sada će, bar prema najavama iz Pančeva, mroati da podignu ulog.

Džasper je rođen u Londonu gde je i počeo fudbalski put. Rano je, još sa 11 godina, napustio KPR i preselio se u Fulam u kojem nikada nije dobio šansu u prvom timu. Kalio se na pozajmicama u Kolčester Junajtedu, Hibernijanu i Bristol Roversu, pre nego što se leta 2023. godine otisnuo u Portimonense. Za jednu sezonu, koliko je proveo u Portugaliji, nije uspeo da ostavi bogzna kakav utisak, ništa bolji nije bio ni u Poljskoj nastupajući za Šljonsk iz kojeg je stigao u Železničar. I u Pančevu eksplodirao.

Nedavno je gostovao u Mozzart podkastu „2X45“ minuta i bio vrlo samouveren.

„Kada sam u situaciji 'jedan na jedan', osećam da mogu da igram i u Premijer ligi. Meni je to prirodno, jer u svaki duel ulazim sa mišlju da ću nešto da napravim, neku fintu, a nisam spazio nekog defanzivca za koga bih rekao da protiv njega nisam mogao. Što se tiče igrača iz lige, Aleksandar Katai je odigrao najbolje prošlu sezonu, a dosta kvalitetnih pojedinaca ima i u mom timu, poput Popovića ili Milikića. Sviđaju mi se i Sek iz Partizana, Enem iz Zvezde, Sadi iz Novog Pazara...“, rekao Džasper.