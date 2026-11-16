Zvanično: Piksi se vratio tamo gde ga vole

Šandung ima velike ambicije kada je reš o narednoj takmičarskoj godini. Ovu sezonu su završili na četvrtom mestu, što nije zadovoljilo klupske glavešine. Zato su se i okrenuli Draganu Stojkoviću. Ukoliko ne bude bilo nepredviđenih okolnosti naredne sezone nas u Kini čeka veliki srpski derbi. Vladan Milojević je u Šangaj Šenhuu sa kojim je imao dobre rezultate u drugom delu prvenstva i uspeo da taj tim rezultatski stabilizuje.

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Dragan Stojković je posle mandata na klupi Srbije dugo odmarao. Pominjalo se da bi mogao da karijeru nastavi u Alžiru, ili Bliskom istoku. Međutim, sačekao je Piksi pravi trenutak da se vrati u najmnogoljudniju zemlju sveta.

Napravio je Piksi sjajne rezultate kao selektor Srbije na početku mandata. Utakmica u Lisabonu, odigrana pre pet godina, za direktan plasman u Katar sigurno je najbolja u novijoj istoriji srpskog fudbala. Međutim, A selekcija Srbije i Dragan Stojković imali su ozbiljnu tendenciju pada posle tog Mundijala. Bez obzira na odlazak na Prvenstvo Evrope i opstanak u najjačoj diviziji Lige nacija.

Dugogodišnja kriza kulminirala je porazom od Albanije u Leskovcu.