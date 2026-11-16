Za dve utakmice gratis

Vreme čitanja: 3min | pon. 16.11.26. | 09:49
Srbija igra da pomeri početak kvalifikacija za šest meseci
Sve je jasno kao dan, opšti utisak o igri i rezultatima reprezentacije u Ligi nacija je za čistu jedinicu, školskim rečnikom rečeno. Onaj plus koji se pojavio posle meča u Ajndhovenu obrisan je kao gumicom izdanjem na Marakani protiv Nemačke.
Koliko god sve bilo razočaravajuće, valjda srpski fudbaleri nisu baš toliki baksuzi da večeras dožive najubedljiviji poraz u Ligi nacija, pa da „promaše“ i baraž. Matematika kaže da im u prilog ide sve ispod 4:0 za Grčku, što baš para uši, jer u taboru naše reprezentacije vlada optimizam da će se iz Volosa doneti makar jedan bod. Neprirodno je i nenormalno nadati se – „malom“ porazu. Naravno da i ovako izudarani kakvi su, Orlovi se nadaju mnogo većem od toga. Sportski je, logično. Nisu ni Grci u nekoj euforiji posle sedmice koju su „izvukli“ u Holandiji pre nekoliko dana.
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Plasman u baraž nije samo pitanje opstanka u Ligi nacija A. Opšti utisak nacije je da Srbiji tu svakako nije mesto, te da bi se bolje provela da je u B diviziji, gde su timovi koji su joj mnogo bliži po kvalitetu. Sigurno bi i generalni utisak nacije oko dela selektora Paunovića bio bolji da smo u B klasi i tamo nekog pobedili, negde uzeli bod umesto ove sadašnje nule, uz neka potpuno poražavajuća izdanja... Zato neće mnogo očajnih ako Orlovi u martu kroz baraž ispadnu iz elitne klase. Štaviše, da je sistem takmičenja po starom, Srbija bi već ispala. Iz tog ugla gledano, šta bi bilo za četiri meseca, nije toliko važno. Što bi rekli Englezi – win-win situacija. Dobro bilo da ostanemo i eliti, dobro bilo da se spustimo u društvo kojem po kvalitetu pripadamo.
Prolaz u martovski baraž bi bio – kupovina vremena. Paunović je pre nekoliko dana u Staroj Pazovi rekao da Srbija još nije spremna za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. A, večeras igra poslednju utakmicu pre martovskog termina. Ako ne dobaci do baraža, naš tim bi, verovatno, već za četiri meseca krenuo u kvalifikacije. A, nedovoljno spreman, po rečima stratega Orlova.
Iz tog ugla gledano, za Srbiju je bitno da dođe do baraža, koji bi joj bio, u suštini, dve utakmice – gratis. Da još malo utegne ionako dosta labave redove. I to protiv nekog od timova iz B divizije, koji nisu, uz svo poštovanje, ni Holandija, ni Nemačka.
Te dve utakmice u martu bi morale da budu, u neku ruku, i moralna obaveza ovog tima. Jer bi time vratio Paunoviću ona dva meča iz juna koja su mu „oduzeta“ nedolaskom gotovo svih prvotimaca na okupljanje (izuzev Pavlovića i Živkovića).
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Pomeranje starta kvalifikacija za jun bi, valjda, donelo neki boljitak u igri reprezentacije Srbije. Do tada bi trebalo da se srede redovi i u Fudbalskom savezu, pa da se iz mirnoće, uz neke sveže vetrove krene u novi ciklus.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 6. KOLO
Grupa 2
20.45: (1,43) Grčka (4.90) Srbija (7,00)