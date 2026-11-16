Za dve utakmice gratis

Sve je jasno kao dan, opšti utisak o igri i rezultatima reprezentacije u Ligi nacija je za čistu jedinicu, školskim rečnikom rečeno. Onaj plus koji se pojavio posle meča u Ajndhovenu obrisan je kao gumicom izdanjem na Marakani protiv Nemačke.

Koliko god sve bilo razočaravajuće, valjda srpski fudbaleri nisu baš toliki baksuzi da večeras dožive najubedljiviji poraz u Ligi nacija, pa da „promaše“ i baraž. Matematika kaže da im u prilog ide sve ispod 4:0 za Grčku, što baš para uši, jer u taboru naše reprezentacije vlada optimizam da će se iz Volosa doneti makar jedan bod. Neprirodno je i nenormalno nadati se – „malom“ porazu. Naravno da i ovako izudarani kakvi su, Orlovi se nadaju mnogo većem od toga. Sportski je, logično. Nisu ni Grci u nekoj euforiji posle sedmice koju su „izvukli“ u Holandiji pre nekoliko dana.