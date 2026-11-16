Ništa od Evrolige: Hezonji garantovani ugovor u Klivlendu

Nadali su se pojedini evroligaši da bi Klivlend mogao da se reši Hezonje , međutim, deluje da se on u drugom mandatu u NBA ligi odlično snašao.

Partija protiv Dalasa bila je njegovo najbolje izdanje u dosadašnjem toku sezone, a na proseku je od 8,6 poena, 5,4 skokova i 1,6 asistencija. Očigledno da je njegovo izdanje protiv franšize iz Teksasa bilo presudno da se Kavalirsi ubede u to da im je Hezonja više nego potreban u ovoj takmičarskoj godini.

Hrvat je u svom prvom mandatu u NBA ligi nosio dres nekolicine timova. Nekadašnji peti pik na draftu je od 2015. do 2018. branio boje Orlando Medžika. Usledila je selidba u Njujork na godinu dana, potom u Portland, a onda je odlučio da se vrati u Evropu. Deluje da je da bi ovo mogla da bude neka potpuno drugačija priča za njega jer je sada fizički mnogo jači, već sa sobom nosi određeno iskustvo sa obe strane Atlantika, a garantovani ugovor potvrđuje a će imati priliku da to i dokaže na najvećoj pozornici, dok će evroligaši moći da ga gledaju preko TV ekrana.