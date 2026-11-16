LUDI TIKET (-), ponedeljak, 745.406 dinara: Raspad Italijana u Briselu sprečio sjajan dobitak
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 09:50
Umesto 'iksa', ubedljiva pobeda Belgije...
Aleksandrovac je ove nedelje zamalo dobio novog kladioničarskog heroja! Igrač iz ovog grada sastavio je šaroliku i izuzetno ambicioznu kombinaciju na svom tiketu, složivši devet parova sa fudbalskih, košarkaških i jednog teniskog dubl meča, a ukupna kvota od čak 665,54 obećavala je spektakularnu isplatu, jer je uz ulog od 1.000 dinara potencijalni dobitak iznosio neverovatnih 745.406 dinara.
Ipak, snovi o glavnoj premiji srušili su se na fudbalskom terenu, na meču Belgija - Italija. Hrabri igrač je na ovom derbiju gađao iks 'u glavu', ali je ishod bio znatno drugačiji nego što je 'osetio' da će biti, pošto su Azuri pretrpeli debakl u Briselu.
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Srećom po njega, ali i mnoge druge igrače, u Mozzartu nema očaja! Zahvaljujući popularnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ovaj ludi tiket ipak nije kladioca iz Aleksandrovca ostavio praznih šaka. Pored promašenog para, igrač je dobio utešnu nagradu od 5.000 dinara, potvrdivši da se hrabrost u Mozzartu uvek nekako isplati.
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