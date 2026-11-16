LUDI TIKET (-), ponedeljak, 745.406 dinara: Raspad Italijana u Briselu sprečio sjajan dobitak

Aleksandrovac je ove nedelje zamalo dobio novog kladioničarskog heroja! Igrač iz ovog grada sastavio je šaroliku i izuzetno ambicioznu kombinaciju na svom tiketu, složivši devet parova sa fudbalskih, košarkaških i jednog teniskog dubl meča, a ukupna kvota od čak 665,54 obećavala je spektakularnu isplatu, jer je uz ulog od 1.000 dinara potencijalni dobitak iznosio neverovatnih 745.406 dinara.

Ipak, snovi o glavnoj premiji srušili su se na fudbalskom terenu, na meču Belgija - Italija. Hrabri igrač je na ovom derbiju gađao iks 'u glavu', ali je ishod bio znatno drugačiji nego što je 'osetio' da će biti, pošto su Azuri pretrpeli debakl u Briselu.