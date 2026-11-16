Niksi 14. put uzastopno bolji od Toronta: Barns od heroja do tragičara

Međutim, ova prednost kao da je paralizovala Toronto, dok je Njujork počeo da topi zaostatak. Stvar u svoje ruke preuzeli su Karl Entoni Tauns koji je bio nerešiva enigma za rivala i Odži Anunobi . Raspucao se i Džejlen Branson , pa su tako Reptorsi od pristojne prednosti došli u situaciju da moraju da se bore za produžetak, što su i učinili. Šut za tri poena na 12 sekundi pre kraja pogodio je najbolji igrač domaćina na ovom meču Skoti Barns . Imao je Njujork napad za pobedu na kraju poslednjeg kvartala, ali se Branson spetljao, pa je meč otišao u dodatni period.

Bio je ovo zaista meč u kojem su i jedni i drugi imali šansu da trijumfuju. Reptorsi su delovali u sredinom poslednje četvrtine konsolidovanije, čak su posle šuta Imanuela Kviklija otišli na 13 poena prednosti.

U njemu je Njujork odmah preuzeo inicijativu i vratio rezultatski plus na svoju stranu. Nisu se dali Rajakovićevi momci. Držao je Barns domaćina u životu, a onda je usledio strašan finiš. Njujorčani su došli do tri poena prednosti posle penala Anunobija . Toronto je, baš kao u finišu poslednje četvrtine imao napad za izjednačenje. Znalo se da će lopta ići kod Barnsa , ali on ovog puta nije bio precizan, te je Njujork došao do velike pobede u Torontu.

Što se tiče liste strelaca, najefikasniji igrač na meču bio je Barns sa 30 poena, devet skokova i četiri asistencije, ali to nije bilo dovoljno za trijumf. U redovima Njujorka dominirao je Tauns sa 28 poena i 17 skokova, dok je Branson brojao takođe do 28, uz devet asistencija.

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Boston na početku sezone deluje nezadrživo, ali se svakako očekivao veći otpor Dalasa koji je na kraju ispraćen u Teksas sa bolnih - 131:94.

Sve je praktično bilo rešeno posle prve četvrtine u kojoj Meveriksi doslovno nisu postojali na parketu. Boston je u ovom periodu igre ubacio čak 42 poena, ali ono što je još gore po goste jeste to da je Dalas stao na mizernih devet poena za ceo kvartal.

Primera radi Derek Vajt je na svom kontu imao više poene (10) od cele ekipe Dalsa za ceo uvodni kvartal, što dovoljan pokazatelj koliko su gosti bili katastrofalni na početku utakmice. Kada se ovako započne meč sa Bostonom i to u njegovoj dvorani, onda povratka nema. Seltiksi su do kraja utakmice sačuvali veliku razliku i došli do trijumfa koji ih je ostavio na vrhu Zapada.

Najefikasniji pojedinac na meču bio je Džejson Tejtum sa 32 poena. Zanimljivo da niko u obe ekipe nije bio ni blizu ovog ostvarenja jer je prvi sledeći najproduktivniji igrač Bostona bio Vajt s a16, dok su na drugoj strani Zakari Rišase i Kuper Fleg upisali 18, odnosno 17 poena.

NBA (nedelja na ponedeljak)

Filadelfija - Indijana 131:124

/Braun 31 - Sijakam 31/

Finiks - Los Anđeles Lejkers 123:131

/Gilespi 26 - Dončić 43/

Los Anđeles Klipers - Šarlot 113:105

/Garland 27 - Vajt 21/

Juta - San Antonio 102:110

/Bamba 26 - Harper 31/

Boston - Dalas 131:94

/Tejtum 32 - Rizaše 18/

Toronto - Njujork 108:112 posle produžetka

/Barns 30 - Branson 28/

Vašington - Hjuston 119:147

/Sar 25 - Tompson 26/

Milvoki - Atalanta 106:113

/Jakučionis 25 - Aleksander Voker 20/

Sakramento - Oklahoma 103:125

/Akaf 26 - Gildžes Aleksander 37/

