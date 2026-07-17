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KRAJ: Crvena zvezda – Mačva 5:0

pet. 17.07.26. | 20:04

Uz Mozzart Sport pratite dešavanja sa Marakane i premijeru nove sezone u Mozzart Bet Superligi

CRVENA ZVEZDA – MAČVA 5:0
/Duarte 8, Krunić 18, Kone ag 33, Kostov 48, 82/

Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Milan Stefanović

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Radanović - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan (od 75. Strika) - Abu Fani, Krunić (od 62. Elšnik) - Loizu (od 62. Loizu), Kostov, Ivanić (od 62. Katai) - Duarte (od 62. Arnautović).

MAČVA (4-4-2): Rakonić - Ilić, Sladojević, Kone (od 64. Pejović), Blagojević - Tojčić, Đorđić, Rakić, Terzić - Abdulahi (od 76. Delibašić), Vidakov (od 64. Vraštanović).

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Dejan StankovićMačva ŠabacMirko IvanićSeol Jong VuSavo Radanović

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