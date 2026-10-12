Zvezda izabrala Stajkovca

Crvena zvezda ulazi u ozbiljne reforme. Trener Albert Rijera odlučio je, posle kažnjavanja Aleksandra Kataija, da promeni I trenere zadužene za fizičku spremu igrača. Čitali ste već na našem portalu da se španski stručnjak zahvalio na saradnji Nikoli Perišiću i Marku Vasiljeviću, koji su dugo prisutni na najvećem srpskom stadionu.

Njihovu mesto trebalo bi da popuni Aleksandar Stajkovac. Prema pisanju "Telegrafa", odluka je doneta u skladu sa zahtevima trenera Alberta Rijere, koji želi da unapredi fizičku pripremljenost ekipe. Uprava Crvene zvezde podržala je njegove zamisli i prepustila mu da organizuje rad u ovom segmentu stručnog štaba.