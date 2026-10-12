Zvezda izabrala Stajkovca
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | pon. 12.10.26. | 15:03
Mladi stručnjak će biti zadužen za fizičku spremu
Crvena zvezda ulazi u ozbiljne reforme. Trener Albert Rijera odlučio je, posle kažnjavanja Aleksandra Kataija, da promeni I trenere zadužene za fizičku spremu igrača. Čitali ste već na našem portalu da se španski stručnjak zahvalio na saradnji Nikoli Perišiću i Marku Vasiljeviću, koji su dugo prisutni na najvećem srpskom stadionu.
Njihovu mesto trebalo bi da popuni Aleksandar Stajkovac. Prema pisanju "Telegrafa", odluka je doneta u skladu sa zahtevima trenera Alberta Rijere, koji želi da unapredi fizičku pripremljenost ekipe. Uprava Crvene zvezde podržala je njegove zamisli i prepustila mu da organizuje rad u ovom segmentu stručnog štaba.
Izabrane vesti
Za novog čoveka zaduženog za kondicionu pripremu izabran je Aleksandar Stajkovac, poznati stručnjak koji je već sarađivao sa crveno-belima. Njegov prethodni mandat na Marakani završen je 2014. godine, kada je zbog obaveza prema drugim klijentima napustio klub u periodu dok je ekipu predvodio Nenad Lalatović. Kasnije se vratio u Ljutice Bogdana I povremeno radio sa elitnom grupom igrača iz omladinske škole.
Očekuje se da dogovor sa Stajkovcem uskoro bude finalizovan, nakon čega bi trebalo da preuzme brigu o fizičkoj pripremi prvotimaca.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
1
X
2