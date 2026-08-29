Koburn uzdanica Lavova u Sautemptonu, Sveci jači za Vord Prausa

Pobede nad Noričem kod kuće (3:0) i Bristol Sitijem u gostima (2:0), daju silnu energiju lavovima da i na Sent Merizu pokažu snagu, te da su i ove godine u krugu najvećih favorita za promociju.

16.00: (1,93) Sautempton (3,50) Milvol (4,00)

Sveci su pobedili Stouk sa 3:1, ali su zato poraženi od Votforda sa 2:1. Potom im je usledio i težak poraz u Liga kupu od Vest Hema (4:1). Uz sve to, ekipa Tonde Ekerta sezonu je počela sa četiri boda manje zbog špijinske afere koja je obeležila završetak prošle sezone, kada su izbačeni iz plej-ofa.

Poslednji susret Sautemptona i Milvola na Sent Merizu završen je bez golova, ali Aleks Nil veruje da će ovog puta biti vatrenije.

"Imaju dobar tim. Dobili su mnogo utakmica pred kraj prošle sezone. Mislim da su i sada počeli prilično dobro. Gostovanje na Sent Meriju je uvek teško. Imaju vrhunsku ekipu i očekuje se da opet budu u vrhu. Trebalo im je mnogo novca da naprave takav tim. Što se nas tiče, igrali smo dva puta sa njima prošle sezone, oba puta smo bili veoma dobri, moramo tako nešto da ponovimo i sada", kaže Aleks Nil.

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Veliki plus za Sautempton je što im se ovih dana iz Vest Hema vratio vezista Džejms Vord-Praus. Legenda je kluba sa preko 400 nastupa u crveno-belom dresu. Menadžer Tonda Ekert kaže da će imati veliki značaj za ekipu sa juga Engleske.

"Mislim da ćemo ga odmah gurnuti u vatru. Bili smo u kontaktima sa njim nekoliko nedelja. Videli smo svi koliko može da pruži za ovaj klub. Imao je veoma jasnu želju da sa vrati", kaže Ekert.

Vord-Praus će doći na mesto Šeja Čarlsa koji je ranije ovog meseca otišao u redove Fulama. Vord-Praus, inače specijalista za izvođenje prekida, tokom ranijeg perioda u Sautemptonu postigao je 55 golova uz 52 asistencije.

"Prošle sezone su različiti igrači doprinosili gol učinku. Jasno je da su napadači uvek davali najveći deo, što je svakako najvažnija stvar. Imali smo veliki doprinos i igrača odbrane. Želeli smo da damo drugačiji profil, nekog ko će biti pretnja iz sredine. Mislim da Vord-Praus to može. Ima kvalitetne prekide, to se teško može naći u ovoj ligi, jer je on svakako kategorija više", zaključio je strateg Sautemptona.

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ČEMPIONŠIP, 3. KOLO

Petak

Reksam - Birmingem 1:2 (0:1)

/Dojl 54 - Nojman 13, 63/

Subota

13.30: (1,53) Vulvs (4,10) Stouk (6,50)

13.30: (1,70) Midlsbro (3,60) VBA (5,30)

13.30: (2,30) Derbi (3,30) Svonsi (3,20)

16.00: (5,10) Votford (3,70) Vest Hem (1,70)

16.00: (1,93) Sautempton (3,50) Milvol (4,00)

16.00: (2,10) Čarlton (3,35) Preston (3,60)

16.00: (2,25) Bristol Siti (3,35) Portsmut (3,25)

16.00: (2,90) Kardif (3,45) Šefild Junajted (2,40)

16.00: (2,40) Blekburn (3,35) KPR (2,95)

16.00: (2,10) Norič (3,45) Barnli (3,50)

16.00: (2,45) Bolton (3,30) Linkoln (2,90)

*** kvote su podložne promenama