Subota u Seriji A: Spaleti u iščekivanju napadača skida prašinu sa Dejvida

U Firenci se s nestrpljenjem očekuje popravni ispit tima Fabija Grosa nakon inicijalnog posrtanja u Rimu protiv Rome. Ljubičasti ugošćuju povratnika u Seriji A Frozinone i sa nestrpljenjem očekuju vesti sa fudbalske pijace, odnosno koga će tehnički direktor Fabio Paratiči dovesti umesto Mojzea Kena, sve bližeg Komu: Zirkzea iz Mančester Junajteda ili Beta iz Evertona. Kuriozitet je da su obojica prešli u Premijer iz Serije A, ali nisu opravdali očekivanja.

U Ređo Emiliji se sreću Sasuolo i Torino, koji su počeli šampionat porazima protiv lombardijskih timova i na Mapei stadionu traže prve prvenstvene bodove.

20.45: (1,25) Juventus (5,70) Parma (13,0)

Šef stručnog štaba nastavlja da koristi tehniku vruće-hladno. Nakon veoma oštrih kritika na račun pojedinih igrača, pre svih Kolo Muanija, i indirektnih zamerki upravi kluba koja nije, barem dosad, ispoštovala njegove želje u prelaznom roku, Spaleti je upotrebio veoma slatke i ohrabrujuće reči i kvalifikacije.

"Ubeđen sam da će Randal (Kolo Muani) postati mnogo jak igrač sa nama. Veoma sam radoznao da vidim šta može da uradi Alajbegović jer je veoma talentovan", rekao je Spaleti.

Podsetimo, prošlog vikenda je Spaleti ironično zaključio da nije slučajno što Kolo Muani dve godine ne igra kao starter, a da je Alajbegović mezimče sportskog direktora Rikija Masare. Na taj način je trener Bjankonera želeo da se distancira od izbora igrača na koje je potrošeno 80 miliona evra ovog leta. Ne baš elegantno i kolegijalno, reklo bi se na prvu loptu, ali to je Spaleti.

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Podsetimo, Spaleti je tražio na početku prelaznog roka pouzdanog golmana, defanzivca koji zna da konstruiše akcije, režisera u veznoj liniji i klasičnog napadača koji "ispunjava" šesnaesterac protivnika.

Nije dobio golmana kojeg je želeo, Lukumi u odbrani odgovara više-manje Spaletijevim zahtevima, dok su umesto klasičnog centarfora stigli Kolo Muani i Alajbegović.

Protiv Parme, hteo-ne hteo, Spaleti će morati da igra na kartu novih pojačanja u napadu plus Dejvid ili Nika Gonzalesa, za koje bi večerašnji duel protiv Parme mogao da bude poslednji u dresu Stare dame.

Dobra vest je da se Vikario oporavio, protiv Frozinonea je izašao pre vremena sa terena samo zbog grčeva, dok je najveća dilema ko će igrati iza leđa Kolo Muanija. Postoje tri rešenja, prvo je Dejvid, drugo je Niko Gonzales, s tim što bi u tom slučaju Argentinac igrao na desnom boku, a u ulozi ofanzivnog pleja bi nastupio Alajbegović. U poslednjih par sati se probila i ideja da bi Kopmejners mogao da bude iznenađenje u poslednjem momentu.

Jedna od retkih pozitivnih okolnosti za Juve je konsolidacija odbrambene linije. Štaviše, to je deo tima u kojem Spaleti ima adekvatna i kvalitetna alternativna rešenja.

Gosti su doputovali u Torino bez Nikolusija-Kavilje, bivšeg igrača Juvea (problemi sa pubalgijom), ali ne treba zaboraviti da je tim iz Emilije prodao gotovo kičmu tima, od golmana Suzukija, preko defanzivca Čirkatija do centarfora Pelegrina. Praktično, trener Karlos Kvesta u ovoj sezoni mora da napravi drugo čudo i spasi prvoligaški status nekadašnjih "Mlekadžija", konstruišući novi tim.

Očekuje se da večeras debituje u dresu Parme i novo pojačanje iz Bolonje Fabijan. Produkt Interove fudbalske škole je u protokolu meča, ali su male šanse da bude u startnoj postavi večeras, verovatniji je scenario da uđe u igru u drugom poluvremenu.

JUVENTUS 4-2-3-1: Vikario - Kalulu, Bremer, Keli, Čelik - Lokateli, D. Luiz - Konseisao, David (Kopmejners), Alajbegović (Niko Gonzales) - Kolo Muani.

PARMA 4-3-3: Korvi - Delprato, Trojilo, Valenti, Valeri - Bernabe, Kejta, Sorensen (Konate) - Britšgi, Ture, Lontani.

18.30: (1,70) Fjorentina (3,95) Frozinone (4,95)

U Firenci se priča samo o Džošui Zirkzeu. Mogućnost da Holanđanin obuče dres Ljubičastih stavila je u drugi plan i poraz od Rome, ali i proslavu stogodišnjice kluba koja će trajati ceo dan, uključujući i "bojenje" svih mesta i simbola Firence i Fjorentine u ljubičaste boje, uključujući i kopiju Mikelanđelovog Davida na Piazza della Signoria.

Tehnički direktor Fabio Paratiči očekuje odgovor Mančester Junajteda i Zirkzea (Fjorentina je ponudila 5.000.000 za pozajmicu i 35.000.000 za otkup) da bi dao zeleno svetlo za prodaju Kena Komu. Toskanski klub je zasad nameran da istraje na poziciji da nije nikakav problem da Ken ode, ali da prethodno Fjorentina mora da reši pitanje centarfora za sledeću sezonu.

Novine u timu Fjorentine u odnosu na premijerni meč na Olimpiku trebalo bi da budu Valdepenjas na poziciji levog beka i Ulaji u ulozi režisera igre. Očekuje se i da Ata i Mastantuono počnu meč iza Pelegrina u napadu, dok će Gudmundson biti džoker sa klupe.

Velike promene bi mogli da vidimo u odbrani, osim Valdepenjasa, od prvog minuta bi mogli da zaigraju i Aleks Himenez i Pongračić umesto Žoaa Marija i Ranijerija.

U svakom slučaju, fudbaleri Fjorentine će biti pod dodatnim pritiskom da uknjiže pobedu i tri boda kako ne bi pokvarili proslavu i veliku feštu povodom stotog rođendana kluba.

Frozinone dolazi rasterećeno na meč sa Fjorentinom jer, i pored poraza od Juventusa, povratnik u Seriju A je ostavio dobar utisak i uz malo sreće mogao je čak i da izvuče bod, imajući u vidu pogođen okvir gola Matije Perina u nadoknadi vremena.

FJORENTINA 4-2-3-1: De Hea - Himenez (Žoao Mario), Dragušin, Pongračić (Ranijeri), Valdepenjas - Endur, Ulaji, Brešanini - Mastantuono, Ata - Pelegrino.

FROZINONE 4-2-3-1: Palmizani - Amej, Kalvani, Monterizi, Brakalja - Šmid, Kalo, Čikela - Fini, Rajmondo, Kvernadze.

18.30: (2,30) Sasuolo (3,35) Torino (3,15)

Premijera Sasuola u Seriji A na domaćem terenu propraćena je ohrabrujućim vestima o oporavku kapitena Domenika Berardija. Iskusni krilni napadač najverovatnije neće početi susret protiv Torina od prvog minuta, ali će dobiti šansu u drugom poluvremenu. Večerašnji duel biće prilika i da Sasuolo predstavi svog novog napadača Sebastijana Espozita, koji će zameniti Andreu Pinamontija, koji je prešao u Lacio. Postoji još uvek mala šansa da Espozito bude na klupi Sasuola večeras. Osim Berardija, Akvilani će imati na raspolaganju i Idzesa i Torstveda, koji je sve bliži izlaznim vratima Sasuola.

Torino je doputovao u Ređo Emiliju bez Kazadeija, Andžorina, Izraela i Pelegrija, ali se trener Injazio Abate nada nastavku tradicije koju su uspostavili njegovi prethodnici, koji su samo jednom izgubili od Sasuola uz devet remija i pet pobeda, uključujući poslednja dva gostovanja. Valja naglasiti i da Torino redovno trese mrežu Sasuola na Mapei stadionu na poslednjih sedam mečeva.

U timu domaćina će biti potvrđeni od prvog minuta Nemanja Matić i Vasilije Adžić. Podsetimo, pre dva dana Ivan Ilić je prešao iz Torina u Leće, gde će probati da lansira svoju karijeru.

SASUOLO 4-3-3: Murić - Činkvegrano, Idzes, Lejsen, Doig - Bakola, Matić, Adžić - Volpato, Bovi, Laurijente.

TORINO 3-4-2-1: Maskardi - Komuco, Koko, Komert - Fortini, Fic-Džim, Gineitis, Kačamani - Vlašić, Njie - Simeone.

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SERIJA A – 2. KOLO

Petak

Milan - Venecija 2:0 (0:0)

/Ramos 69, Halal 89ag/

Subota

18.30: (1,70) Fjorentina (3,95) Frozinone (4,95)

18.30: (2,95) Monca (3,10) Udineze (2,55)

18.30: (2,30) Sasuolo (3,35) Torino (3,15)

20.45: (1,25) Juventus (5,70) Parma (13,0)

Nedelja

18.30: (2,50) Napoli (3,15) Komo (3,00)

20.45: (7,00) Kaljari (4,40) Inter (1,43)

20.45: (2,05) Lacio (3,10) Đenova (4,05)

Ponedeljak

18.30: (7,25) Leče (4,00) Roma (1,50)

20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90)

***Kvote su podložne promenama