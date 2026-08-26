Dogovoreno: Bruno Duarte se vraća kući za 2.000.000 evra

Nije bilo pitanje da li će, već kada će biti gotovo, a sada je dogovoreno - Bruno Duarte napušta Crvenu zvezdu i vraća se kući!

Kako je objavio renomirani brazilski Globo, Crvena zvezda je pronašla dogovor sa Vasko da Gamom za transfer od gotovo 2.000.000 evra, sve po želji brazilskog napadača koji je izrazio želju da nastupa za slavni klub iz Rio de Žaneira.