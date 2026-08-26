Dogovoreno: Bruno Duarte se vraća kući za 2.000.000 evra
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Vreme čitanja: 1min | sre. 26.08.26. | 18:23
Završava se boravak brazilskog napadača
Nije bilo pitanje da li će, već kada će biti gotovo, a sada je dogovoreno - Bruno Duarte napušta Crvenu zvezdu i vraća se kući!
Kako je objavio renomirani brazilski Globo, Crvena zvezda je pronašla dogovor sa Vasko da Gamom za transfer od gotovo 2.000.000 evra, sve po želji brazilskog napadača koji je izrazio želju da nastupa za slavni klub iz Rio de Žaneira.
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Duarte je već u Brazilu i već koliko u narednih 48 sati trebalo bi da bude u Riju na lekarskim pregledima i potpisu ugovora. Informaciju je potvrdio i brazilski ESPN.
Iskusni napadač je poslednje dve godine proveo u Crvenoj zvezdi i na 98 nastupa upisao 42 gola i 14 asistencija. Osvojio je dve duple krune i pomogao ekipi u evrotakmičenjima. Otkako je napustio domovinu 2019, karijeru je gradio u Portugaliji, Ukrajini i Saudijskoj Arabiji. Njegov poslednji klub u Brazilu bio je Portuguesa, a prošao je omladinski pogon Palmeirasa.
U Zvezdu je stigao jula 2024. iz Farensea za dva miliona evra i toliko će Crvena zvezda dobiti sada od Vaska. Branilac titule u Srbiji već se obezbedio u napadu, pošto je doveo Senegalca Bambu Dijenga nakon što mu je propao transfer u Lacio.
Pored Dijenga, tu su još Marko Arnautović i Džej Enem.