Svi kao jedan: Navijači došli da podrže Partizan, skandirali Saši Iliću
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 19:02
Diže se moral ekipe pred odlučujuću utakmicu plej-ofa za Ligu konferencije
“Ogrejaće, obasjaće...”
Poručio je Saša Ilić u poslednjem obraćanju javnosti pred odlučujući meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea da je navikao da živi pod stresom i da su mu ovo najteži dani boravka u Partizanu. Navijači su prepoznali koliko je ovo važan trenutak i da bi eventualni prolaz u evropsku jesen mogao značajno da promeni stvari u klubu koji prolazi kroz najturbulentniji period od dolaska novog rukovodostva – a, nije da ih nije bilo u prethodnim mesecima – zbog čega su se odlučili da dođu u Zemunelo kako bi pružili podršku i digli moral ekipe.
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21.00: (3,35) Partizan (3,35) Hetafe (2,20)
Potpuna mobilizacija dovela je do toga da se legendarnom kapitenu skandira ime i prezime, dok je sportski direktor Radosav Petrović održao motivacioni govor pre početka treninga. Sve misli su usmerene ka utakmici sezone sa Hetafeom, eventualnom preokretu i prolazu dalje.
Nije bilo lako ljudima u Partizanu i oko njega, naročito prethodnih dana kada je kompletna uprava, zajedno sa trenerom Sašom Ilićem odlučila da podnese ostavku nezavisno od ishoda susreta sa Hetafeom. Taj potez su Grobari osujetili i odbili su kolektivnu ostavku, posle čega su navijači čak imali i razgovor sa Sašom Ilićem na kojem mu je predočeno da ga južna tribina želi i dalje za šefa stručnog štaba.
Koliko je ovo važan trenutak najbolje pokazuje i to da je stadion u Humskoj gotovo rasprodat. Karata za zapadnu tribinu više nema, još u utorak je planuo istočni deo stadiona, a ostalo je još malo ulaznica za sever. Svi su se sad mobilisali i žele da Partizan ostvari pozitivan rezultat.
Podsetimo, Partizan je prošlog četvrtka poražen u Madridu rezultatom 1:3 i to posle dva primljena gola u samom finišu.