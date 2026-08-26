Svi kao jedan: Navijači došli da podrže Partizan, skandirali Saši Iliću

21.00: (3,35) Partizan (3,35) Hetafe (2,20)

Potpuna mobilizacija dovela je do toga da se legendarnom kapitenu skandira ime i prezime, dok je sportski direktor Radosav Petrović održao motivacioni govor pre početka treninga. Sve misli su usmerene ka utakmici sezone sa Hetafeom, eventualnom preokretu i prolazu dalje.

Nije bilo lako ljudima u Partizanu i oko njega, naročito prethodnih dana kada je kompletna uprava, zajedno sa trenerom Sašom Ilićem odlučila da podnese ostavku nezavisno od ishoda susreta sa Hetafeom. Taj potez su Grobari osujetili i odbili su kolektivnu ostavku, posle čega su navijači čak imali i razgovor sa Sašom Ilićem na kojem mu je predočeno da ga južna tribina želi i dalje za šefa stručnog štaba.