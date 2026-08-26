Kajl Olman: Učim od Pantera, on mi je poput starijeg brata

Košarkaši Partizan Mozzart Beta uveliko se spremaju za predstojeću sezonu pod vođstvom novog šefa stručnog štaba Đoana Penjaroje. Jedno od najzvučnijih letnjih pojačanja crno-belih jeste Kajl Olmen, novi plejmejker koji u Beograd stiže nakon sjajne sezone u Turk Telekomu i izbora u idealnu petorku Evrokupa.

Za američkog organizatora igre sa crnogorskim pasošem ovo će biti debitantska sezona u elitnom takmičenju.

„Godinama radite kako biste stigli do ovog nivoa i lepo je kada za to budete nagrađeni. Želim da mi ovo bude najbolja sezona. Biće izazova, ali naporno radim kako bih mogao da ih savladam. Želim da moj tim pobeđuje. Ne znam šta da očekujem jer mi je ovo prva godina, ali šta god da se dogodi tokom utakmica i sezone, biću spreman“, rekao je Olman za Partizan TV.