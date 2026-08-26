Kajl Olman: Učim od Pantera, on mi je poput starijeg brata
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 19:15
"Dopada mi se način na koji Kevin predvodi ekipu, pa ako bih mogao nešto da preuzmem od njega", rekao je novi član Partizan Mozzart Beta
Košarkaši Partizan Mozzart Beta uveliko se spremaju za predstojeću sezonu pod vođstvom novog šefa stručnog štaba Đoana Penjaroje. Jedno od najzvučnijih letnjih pojačanja crno-belih jeste Kajl Olmen, novi plejmejker koji u Beograd stiže nakon sjajne sezone u Turk Telekomu i izbora u idealnu petorku Evrokupa.
Za američkog organizatora igre sa crnogorskim pasošem ovo će biti debitantska sezona u elitnom takmičenju.
„Godinama radite kako biste stigli do ovog nivoa i lepo je kada za to budete nagrađeni. Želim da mi ovo bude najbolja sezona. Biće izazova, ali naporno radim kako bih mogao da ih savladam. Želim da moj tim pobeđuje. Ne znam šta da očekujem jer mi je ovo prva godina, ali šta god da se dogodi tokom utakmica i sezone, biću spreman“, rekao je Olman za Partizan TV.
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Olmen ne krije da mu izuzetno odgovara vizija igre koju donosi španski trener.
„Biće zabavno. Igraćemo brzo, sa mnogo tranzicije i uzbudljivih akcija. Borićemo se da navijačima pružimo nešto za šta mogu da navijaju i čemu mogu da se raduju. Sastav ekipe odgovara stilu koji trener želi da uspostavi. Imamo veliki broj nesebičnih igrača koji žele da se dokažu. Mislim da imamo dobru i brzu grupu.“
Pre dolaska u Srbiju konsultovao se sa bivšim saigračem iz Turk Telefona i nekadašnjim igračem crno-belih Džejlinom Smitom, dok je evropsku karijeru započeo u grčkom Lavriju – baš kao i bivši kapiten Partizana Kevin Panter.
Olmen naglašava da sa Panterom ima blisak, bratski odnos...
„Malo smo pričali. On mi je poput starijeg brata i pratim svaku njegovu utakmicu, pa sam ga gledao i dok je igrao ovde. Video sam kakvi su navijači i kako je reagovao na pobede i poraze. Pratio sam koliko radi, kako dolazi pre treninga i ostaje posle njega. Dopada mi se način na koji predvodi ekipu, pa ako bih mogao nešto da preuzmem od njega, bila bi to sposobnost da bude vođa. Nadam se da ponovo možemo da izgradimo taj odnos i provedemo nekoliko lepih godina zajedno, kao u periodu kada je Kevin bio ovde.“