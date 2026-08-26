Jabusele o saradnji sa Obradovićem: Stalno želi da komuniciramo

Novi košarkaš Panatinaikosa Geršon Jabusele podelio je prve utiske po dolasku u Atinu, gde će sarađivati sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem.

Snažno krilo u „zelenom“ taboru dočekala je brojna kolonija igrača koji govore francuski jezik – sunarodnici Matijas Lesor, Silvan Fransisko i Mustafa Fal, kao i senegalski košarkaš Brankou Badio.

„Badio govori francuski, tako da će se mnogo pričati na francuskom. Moramo i sve ostale da nateramo da ga nauče. Francuz sam i srećan sam što igram sa svojim prijateljem. Još neki momci govore francuski, tako da smo se već povezali.“