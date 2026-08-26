Jabusele o saradnji sa Obradovićem: Stalno želi da komuniciramo
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 26.08.26. | 18:30
"Veoma je otvoren", priča francuski internacionalac u redovima Panatinaikosa
Novi košarkaš Panatinaikosa Geršon Jabusele podelio je prve utiske po dolasku u Atinu, gde će sarađivati sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem.
Snažno krilo u „zelenom“ taboru dočekala je brojna kolonija igrača koji govore francuski jezik – sunarodnici Matijas Lesor, Silvan Fransisko i Mustafa Fal, kao i senegalski košarkaš Brankou Badio.
„Badio govori francuski, tako da će se mnogo pričati na francuskom. Moramo i sve ostale da nateramo da ga nauče. Francuz sam i srećan sam što igram sa svojim prijateljem. Još neki momci govore francuski, tako da smo se već povezali.“
Izabrane vesti
Nakon povratka iz NBA lige, Jabusele ne krije oduševljenje organizacijom i uslovima koje pruža grčki gigant.
„Panatinaikos je klub na najvišem nivou, sa organizacijom na najvišem nivou. Dođemo ovde, imamo doručak i ručak, obezbeđeni su nam obroci i medicinska nega, a ljudi iz kluba su tu za sve što nam je potrebno. Ovo je vrhunska organizacija.“
Posebno se osvrnuo na otvoren odnos i prve razgovore sa šefom stručnog štaba Željkom Obradovićem.
„Što se tiče trenera Obradovića, veoma je otvoren. Već tokom naših prvih razgovora na terenu rekao mi je da mu se obraćam bez ikakvog ustručavanja. Želi stalnu komunikaciju kako bi sve išlo u pravom smeru.“