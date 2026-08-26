Rijerina pravila u Plzenju: Nema igre unazad i vraćanja lopte

Igrači Crvene zvezde završili su poslednji trening uoči puta za Češku, kada je austrijski LASK istopio „nenadoknadivu“ prednost Seltika iz prvog meča kvalifikacija za Ligu šampiona. Nedugo zatim, dok su se spremali za počinak, sigurno su videli da je austrijski prvak napravio malo čudo i posle produžetaka počistio škotskog velikana (5:1). Nije baš da nisu znali, ali dobili su samo malo upozorenje da dvomeč protiv kvalitetne, ali u poslednje vreme nestabilne Viktorije iz Plzenja još nije završen.

Lepa prednost, najava renesanse, uticaj Alberta Rijere. Sve to može da nestane ukoliko igrači Crvene zvezde sutra budu čekali samo da prođe vreme... Verujemo da ogromno iskustvo brojnih igrača srpskog šampiona, kao i geslo španskog stručnjaka, o tome da ne zna da priprema meč kao da je 3:0, može da presudi. Sutrašnja bitka na Dusan areni (19 časova, TV Arena) jedan je od onih dana kada Crvena zvezda ne mora da blista. Ne mora ni da pobedi, važno je samo da prođe.

"Video sam mnogo pozitivnih stvari u ovoj sedmici... Znamo šta nas ovde očekuje. Nije gotovo, dok nije gotovo. Videli ste kakvu sam poruku poslao posle meča. Došli smo ovde da pobedimo, to je moj način da pripremim utakmicu, to je moj plan. Svaka utakmica je drugačija. Igramo na strani. Oni nemaju šta da izgube, ali mi smo u dobroj energiji. U fudbalu nema reprize, nema iste utakmice. Drugačija je ovde atmosfera, drugaija priprema utakmice“, rekao je Albert Rijera.