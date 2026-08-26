Rijerina pravila u Plzenju: Nema igre unazad i vraćanja lopte

Vreme čitanja: 3min | sre. 26.08.26. | 19:10
"Ne smemo da čekamo, ja se tako ne pripremam“...
Igrači Crvene zvezde završili su poslednji trening uoči puta za Češku, kada je austrijski LASK istopio „nenadoknadivu“ prednost Seltika iz prvog meča kvalifikacija za Ligu šampiona. Nedugo zatim, dok su se spremali za počinak, sigurno su videli da je austrijski prvak napravio malo čudo i posle produžetaka počistio škotskog velikana (5:1). Nije baš da nisu znali, ali dobili su samo malo upozorenje da dvomeč protiv kvalitetne, ali u poslednje vreme nestabilne Viktorije iz Plzenja još nije završen.
Lepa prednost, najava renesanse, uticaj Alberta Rijere. Sve to može da nestane ukoliko igrači Crvene zvezde sutra budu čekali samo da prođe vreme... Verujemo da ogromno iskustvo brojnih igrača srpskog šampiona, kao i geslo španskog stručnjaka, o tome da ne zna da priprema meč kao da je 3:0, može da presudi. Sutrašnja bitka na Dusan areni (19 časova, TV Arena) jedan je od onih dana kada Crvena zvezda ne mora da blista. Ne mora ni da pobedi, važno je samo da prođe.
"Video sam mnogo pozitivnih stvari u ovoj sedmici... Znamo šta nas ovde očekuje. Nije gotovo, dok nije gotovo. Videli ste kakvu sam poruku poslao posle meča. Došli smo ovde da pobedimo, to je moj način da pripremim utakmicu, to je moj plan. Svaka utakmica je drugačija. Igramo na strani. Oni nemaju šta da izgube, ali mi smo u dobroj energiji. U fudbalu nema reprize, nema iste utakmice. Drugačija je ovde atmosfera, drugaija priprema utakmice“, rekao je Albert Rijera.
Izabrane vesti
Želeo je Španac da se fokusira na igrače koje ima na raspolaganju. Mada je svima najveća dilema ko će zameniti Seola, univerzalaca koji je u Beogradu igrao kao levi štoper. Crvena zvezda neće imati klasičnog levog beka, izuzev mladog Mateje Strike...
"Neću da trošim energiju na one koji nisu ovde. Imam momke koje volim, dajem im informacije i koristim znanje da ih poboljšam“.
Radoslav Kovač je preuzeo Viktoriju Plzenj i sigurno će doneti neke promene. Ali Rijera je ubeđen da zna za „jadac“.
"Svaki trener ima drugačiji stil i koncept. Gledali smo Liberec, jer je novi trener trenirao taj tim. Igrali su na dva načina. Spremni smo za oba plana, obe situacije. Igrači znaju informacije, popričaćemo posle treninga. Insistiraću na tome da odigramo dobru utakmicu, da uživamo. Hoću da napredujemo kao tim. Ne mogu da čekam i tako pokušam da pobedim. Ne smemo da vraćemo loptu nazad i igramo pasove unazad. To ne sme da se radi. To neće biti moj fokus“.
Govorio je Rijera o potencijalnim iznenađenjima.
„Možda bude deset istih igrača, možda ne. Imali smo fantastičan meč za vikend, video sam mnogo fantastičnih igrača. Možda vidite i neko iznenađenje“.
Govorio je o svom ličnom primeru kao igraču, odnosno zašto je Timi Maks Elšnik u pojedinim karakteristikama bolji od njega.
„On je bio jedan od najboljih, jer je znao šta treba da igra. Kretanja. On može da igra na više pizicija, ali ne samo on. Imamo Lukasena i Teba... Na što više pozicija mogu da odgovore, to bolje za njih. Ne zbog mene. Sećam se kakav sam bio ja igrač. Bio sam krilo, kada bi mi tražili da promenim poziciju, ja sam govorio da me ne diraju“.