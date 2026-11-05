Zvezda vodi? Ne, ne vodi... Crveni karton za Kataija! (VIDEO)

Ne samo da je pogodak Aleksandra Kataija poništen od strane sudije Henrika Nalbandijana, nego je Zvezdin veteran zaradio crveni karton?! Kolege iz VAR sobe pozvale su arbitra iz Jermenije i ukazale mu da bi trebalo da pogleda snimak duela kapitena crveno-belih i jednog defanzivca gostiju. Ovaj je to učnio posle nekog vremena, ustanovio da je do kontakta došlo i - pokazao put u svlačionicu napadaču našeg predstavnika.

Evo kako je sve to izgledalo: