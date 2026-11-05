Zvezda vodi? Ne, ne vodi... Crveni karton za Kataija! (VIDEO)
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Vreme čitanja: 6min | čet. 05.11.26. | 19:28
Kakva scena na Marakani, umesto vođstva, crveno-beli ostali s igračem manje
Nije dobro krenulo za Crvenu zvezdu protiv najslabijeg rivala kog će imati ove jeseni u Ligi konferencije... Više od pola sata srpski šampion nije uspeo da probije bunker Inter Eskaldesa iz Andore - susreo se, ruku na srce, i s mogućnošću da primi gol - a onda kada se mreža gostiju napokon zatresla, radost je utihnula.
Šok na Marakani...
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Ne samo da je pogodak Aleksandra Kataija poništen od strane sudije Henrika Nalbandijana, nego je Zvezdin veteran zaradio crveni karton?! Kolege iz VAR sobe pozvale su arbitra iz Jermenije i ukazale mu da bi trebalo da pogleda snimak duela kapitena crveno-belih i jednog defanzivca gostiju. Ovaj je to učnio posle nekog vremena, ustanovio da je do kontakta došlo i - pokazao put u svlačionicu napadaču našeg predstavnika.
Evo kako je sve to izgledalo:
Bez obzira na činjenicu da je ostao brojčano slabiji, domaćin je i dalje favorit protiv slabašnog tima iz Andore. Ali kvota na keca značajno je narasla. UŽIVO KLAĐENJE OVDE
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