Zvezdaši neće da gledaju Ligu konferencije

Zvanično će brojka biti veća. Kao i u prošlom kolu Lige konferencije kada je Crvena zvezda objavila da je utakmicu sa Kopenhagenom gledalo tačno 16.234 ljudi, iako je bilo očigledno da je na tribinama bilo tek negde oko 12.000 navijača. Čak i sa tom većom brojkom, bio je to negativan rekord Zvezde po poseti na jednoj jesenjoj evropskoj utakmici.

No, bio je samo na kratko. Jer protiv Inter Klub Eskaladesa jasno je da će taj neslavni rekord biti oboren, pošto je na tribinama maksimalno 8.000 ljudi. Zvanično, opet će brojka sigurno biti za koju hiljadu veća, ali oči ne lažu.