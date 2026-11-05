Zvezdaši neće da gledaju Ligu konferencije
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Vreme čitanja: 1min | čet. 05.11.26. | 19:21
Očajna poseta na stadionu “Rajko Mitić”
Zvanično će brojka biti veća. Kao i u prošlom kolu Lige konferencije kada je Crvena zvezda objavila da je utakmicu sa Kopenhagenom gledalo tačno 16.234 ljudi, iako je bilo očigledno da je na tribinama bilo tek negde oko 12.000 navijača. Čak i sa tom većom brojkom, bio je to negativan rekord Zvezde po poseti na jednoj jesenjoj evropskoj utakmici.
No, bio je samo na kratko. Jer protiv Inter Klub Eskaladesa jasno je da će taj neslavni rekord biti oboren, pošto je na tribinama maksimalno 8.000 ljudi. Zvanično, opet će brojka sigurno biti za koju hiljadu veća, ali oči ne lažu.
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Naravno, ima do toga što je rival iz Andore prilično neatraktivan protivnik. Ima i do toga što je napolju prohladno vreme, ali nije baš minus. Tačno je i da je zbog kazne Uefe zatvoren jedan deo severne tribine, gde je većina navijača, ali u pitanju je svega 1.600 mesta...
Pre će ipak biti da se publika posle razočaravajućih eliminacija u kvalifikacijama za LIgu šampiona i Ligu Evrope previše ohladila za takmičenje u Ligi konferencije.
Ima sigurno i drugih razloga, mada je teško sve njih analizirati u trenutku. Ostaće svakako upisano da će sudar sa Interom biti arhviiran kao najmanje posećen u evropskoj istoriji crveno-belih.
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