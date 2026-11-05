Van Dajk digao glas posle istanbulskog debakla: Ovo nije održivo, odbrana nam je ozbiljan problem

Holandski štoper posebno je apostrofirao nedostatak koncentracije prilikom branjenja prekida, segmenta igre u kojem je Liverpul do utakmice u Istanbulu bio među pouzdanijim ekipama.

"Tri gola iz prekida. Bili smo veoma dobri u tim situacijama tokom sezone, ali sada smo izgubili koncentraciju i nismo bili spremni ni za prve ni za druge lopte. Ovo je zaista teško prihvatiti".

Na pitanje da li ga je poraz razbesneo, kapiten Liverpula nije pokušavao da sakrije emocije.

"Da, ali nisam to pokazao jer su svi izgledali razočarano. I imaju razloga za to. Treba da budu razočarani. Ne smemo da gubimo utakmice na ovakav način. Ipak, izgubili smo i moramo da priznamo zasluge Fenerbahčeu."

A koliko je situacija ozbiljna, najbolje pokazuje statistika. Liverpul je prvi put u istoriji primio najmanje tri gola na tri uzastopne utakmice u velikim evropskim takmičenjima. Pre Fenerbahčea, mrežu engleskog velikana po tri puta tresli su i Viljareal i LASK, iako su Redsi oba susreta uspeli da dobiju.

Posle četiri kola Lige šampiona, Liverpul je primio čak deset golova, što je dva više nego tokom čitave prošlosezonske ligaške faze, odnosno pet više nego u svih osam utakmica ligaškog dela u sezoni 2024/25. Prosek od 2,5 primljenih golova po susretu najgori je u klupskoj istoriji nastupa u Kupu evropskih šampiona i Ligi šampiona.

Zanimljivo je da je slika potpuno drugačija u Premijer ligi. Liverpul je u prvih devet kola primio devet golova, a samo tri ekipe engleskog prvenstva imaju bolji defanzivni učinak. Još je upečatljiviji podatak da je ekipa Andonija Iraole pre gostovanja u Istanbulu primila samo jedan pogodak iz prekida, ne računajući penale, na 14 utakmica u svim takmičenjima. Onda su protiv Fenerbahčea primljena čak tri takva gola za jedno veče, što se Liverpulu poslednji put dogodilo još u novembru 2017. godine, protiv Sevilje.

Pod lupom se ponovo našao i Alison, koji je prema ocenama britanskih medija mogao bolje da reaguje kod dva pogotka turskog predstavnika. Brazilski golman prolazi kroz statistički najslabiju sezonu od dolaska na Enfild kada je reč o procentu odbranjenih udaraca.

Iraola je primljene golove opisao kao "jeftine" i "neuredne", a dodatnu težinu problemu daje činjenica da Liverpul nije igrao protiv najmoćnijih napada evropskog fudbala. Viljareal, LASK i Fenerbahče zajedno su ostvarili samo četiri pobede na ukupno 12 utakmica u ovosezonskoj Ligi šampiona.

Ako su takvi protivnici uspeli toliko puta da pronađu put do mreže Redsa, sasvim je opravdano pitanje šta bi se dogodilo u eventualnom dvomeču sa Barselonom ili Bajernom, ekipama koje raspolažu daleko većim napadačkim potencijalom. Ipak, Van Dajk veruje da dva uzastopna poraza, prva takva serija pod vođstvom Andonija Iraole, mogu da posluže kao važna lekcija ekipi.

"Posle utakmice sa Arsenalom rekao sam da kao grupa moramo da prolazimo i kroz dobre i kroz loše trenutke. To će samo ojačati našu povezanost i dugoročno nam koristiti. Niko ne želi da gubi, naročito ne na ovakav način, ali iz ovoga moramo da izvučemo nešto pozitivno. Ne smemo da prihvatamo poraze, pogotovo ovakve."

Vremena za detaljniju analizu neće biti mnogo. Liverpul se odmah posle utakmice vratio iz Istanbula, a već za vikend očekuje ga gostovanje Kristal Palasu. Redsi su trenutno peti u Premijer ligi sa 15 bodova iz devet utakmica.

"To je ogromna utakmica. Kada se vratimo u Liverpul, moramo da se fizički i mentalno oporavimo i pripremimo za sledeći izazov. Na gostovanju Palasu uvek je teško i ne očekujem ništa drugačije", zaključio je Van Dajk.

A Liverpul će pre svega morati da pronađe način da ponovo počne da brani sopstveni gol. Jer sa ovakvom odbranom, čak i najubojitiji napad teško može da garantuje uspeh u Ligi šampiona.